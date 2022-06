Massacres antimusulmans au Gujarat: une célèbre militante indienne arrêtée

La célèbre activiste Teesta Setalvad, dont l'ONG cherchait à établir les responsabilités dans le pogrom antimusulmans de 2002 dans le Gujarat, dont Narendra Modi était alors le ministre en chef, a été arrêtée samedi 25 juin. La Cour suprême a estimé que la militante avait sciemment fabriqué des accusations mensongères contre l’État.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

En 2002, de violentes émeutes éclatent au Gujarat, entraînant la mort de près d'un millier de personnes, principalement des musulmans. Narendra Modi est accusé d'être resté passif face à ces massacres. Mais le Premier ministre indien a depuis été blanchi, notamment par la Cour suprême.

L’ONG Citizens for justice and peace de Teesta Setalvad avait déposé une pétition auprès de la haute institution indienne pour continuer à enquêter sur la responsabilité du gouvernement de Narendra Modi, devenu depuis Premier ministre de l’Inde. En réponse, la Cour suprême a jugé que l’activiste se livrait à de la conspiration contre le parti nationaliste hindou BJP et la police du Gujarat, l’accusant même d’avoir fabriqué des preuves.

Prisonniers politiques

Moins de 24 heures après cette décision, Teesta Setalvad a été cueillie à son domicile à Bombay, samedi 25 juin, et conduite par la police antiterroriste à Ahmedabad, la capitale du Gujarat. L’activiste s’est élevée contre cette arrestation sans mandat. Elle affirme n’avoir pas pu parler à son avocat.

R.B. Sreekumar, ancien directeur de la police du Gujarat qui avait lui aussi pris position contre le pouvoir, a également été arrêté ce vendredi. Tous deux rejoignent la longue liste d’opposants indiens jetés derrière les barreaux sans procès au nom de l’antiterrorisme.

