Reportage

Afghanistan: les craintes d’une épidémie de choléra parmi les rescapés du séisme

Audio 01:24

Un enfant afghan déplore la destruction de sa maison après le séisme, dans la province de Paktika, le 26 juin 2022. © Ebrahim Noroozi / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après le séisme qui a coûté la vie à plus de 1 000 personnes dans le sud-est de l’Afghanistan dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 juin, les rescapés s’organisent malgré le plus grand désarroi. Ceux qui ont survécu vivent sous des tentes à l’extérieur de leurs maisons endommagées ou détruites. Cela en raison des répliques comme celles du lundi 27 juin au matin dans le district de Gayan, dans la province de Paktika, la plus affectée. Alors que l’aide y arrive au compte-gouttes, l’ONU craint qu’une épidémie de choléra ne se déclare dans la zone.