Reportage

Afghanistan: après le séisme, les villageois survivent grâce à l'aide humanitaire

Des villageois afghans marchant sur les débris de leurs maisons endommagées dans le district de Barmal, en Afghanistan, le 25 juin 2022. © ALI KHARA/REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Six jours après le séisme qui a coûté la vie à plus de 1 000 personnes dans le sud-est de l’Afghanistan dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin, les rescapés s’organisent malgré le plus grand dénuement dans le district de Barmal. Ceux qui ont survécu vivent sous des tentes à l’extérieur de leurs maisons endommagées ou détruites. Une mesure de sécurité en raison des répliques.