Australie: à Sydney, le personnel soignant en grève réclame plus de moyens

Des centaines de sages-femmes et infirmières ont fait grève ce mardi dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, pour protester contre leurs conditions de travail et le nouveau budget de la santé annoncé par le gouvernement de l’État. AFP - SAEED KHAN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Australie, le personnel soignant des hôpitaux de Sydney a débrayé ce mardi 28 juin, un important mouvement de grève qui survient en réaction à l’annonce du budget alloué à la santé dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud. Infirmières et sages-femmes réclament une hausse des salaires calquée sur l’inflation et un nombre plus faible de patients attribués à chaque soignant.