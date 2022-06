Inde: arrestation du directeur d’un important site de lutte contre l’infox

En Inde, le journaliste Mohammed Zubair, fondateur du site AltNews, a été arrêté à New Delhi dans la nuit de ce lundi. Lancé en 2017, son média s’était spécialisé dans la lutte contre les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, souvent dans le cercle des extrémistes hindous. Mohammed Zubair est accusé d’avoir heurté les sentiments religieux dans un tweet vieux de quatre ans.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Dans son tweet, le journaliste Mohammed Zubair avait ironisé sur un hôtel qui adoptait le nom d’un dieu hindou, reprenant un extrait d’un vieux film de Bollywood. C’est parce qu’un utilisateur de Twitter aurait porté plainte contre lui qu’il a officiellement été arrêté pour quatre jours d’interrogatoire.

Mais les défenseurs de la liberté de la presse et d’Internet ne sont pas dupes : « Cette arrestation est totalement injustifiée, estime Prateek Waghre, directeur associé à l'ONG Internet Freedom Foundation. L’espace d’expression pour les dissidents se réduit encore un peu plus en Inde. Cela nous inquiète énormément ainsi que beaucoup de gens dans le pays. En réalité, Mohammed Zubair paie pour ses années de lutte les fausses nouvelles et la désinformation, en particulier les violences et la haine contre les minorités en Inde. »

Mohammed Zubair, déjà visé par de nombreuses plaintes

Durant la pandémie, Alt News avait notamment réfuté beaucoup de vidéos prétendant que les musulmans propageraient le Covid-19 à dessein. Son fondateur était déjà visé par de nombreuses plaintes ou rapports d’informations déposés par les milieux fondamentalistes hindous.

Ce lundi, l’ONG Freedom House a rétrogradé la note de l’Inde en termes de liberté sur Internet. En réponse, le gouvernement indien a exigé la suppression de ses tweets. Ce mardi, The New Indian Express affichait en Une l’arrestation de Mohammed Zubair à côté du Premier ministre Narendra Modi célébrant la liberté de la presse lors du G7. Un choix que beaucoup d’internautes ont interprété comme sarcastique.

