25 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine: Nathan Law dénonce «la trahison de Pékin»

Ce jeudi 1er juillet, Hong Kong célèbre les 25 ans de la rétrocession : en 1997, la colonie britannique retombait dans le giron de la Chine. Depuis, les espoirs des Hongkongais de préserver leur autonomie et leur mode de vie pendant encore 50 ans ont été douchés. La vie qui reflète le mieux ces bouleversements traversés par les Hongkongais est celle de Nathan Law.

Ex-leader étudiant et meneur de la « révolte des parapluies » en 2014, nommé pour le prix Nobel de la paix, Nathan Law est aujourd’hui recherché par Pékin. Il risque des décennies en prison. RFI a rencontré le dissident hongkongais lors de sa première visite en France.

Ce 25e anniversaire de la rétrocession a-t-il un goût amer pour vous ?

Le gouvernement de Pékin a trahi les Hongkongais. Au moment de la rétrocession, en 1997, la Chine leur a promis l’autonomie, la liberté et la démocratie. Mais 25 ans plus tard, aucune de ces promesses n’a été tenue. Elles étaient bafouées. Nous nous battons donc pour que ces promesses soient tenues, les Hongkongais le méritent.

Il y a cinq ans, au moment du 20e anniversaire de la rétrocession, le mouvement pro-démocratie battait encore son plein, et vous, en tant que leader étudiant, vous étiez élu comme le plus jeune député du Parlement hongkongais. Aujourd’hui, tout a changé : votre parti d’opposition ‘Demosisto’ est dissous, vos amis sont en prison, vous avez dû couper tous les liens avec votre famille, car vous êtes un fugitif recherché par Pékin…

Ma vie a été bouleversée. En 2016, j’ai été élu comme député du Conseil législatif, j’avais alors 23 ans. Mais Pékin est intervenu et m’a persécuté. J’ai donc été destitué en 2017 et emprisonné pour mon implication dans la révolution des parapluies. Après l’adoption de la loi sur la sécurité nationale en 2020, qui criminalise la liberté d’expression, j’ai été obligé de fuir Hong Kong. Aujourd’hui, je suis réfugié politique et vit en exil à Londres. Ma vie reflète celle de Hong Kong. Hong Kong n’est plus l’endroit où des opinions politiques diverses peuvent s’exprimer. C’est juste une ville chinoise comme tant d’autres.

Une ville chinoise comme tant d’autres où aucune manifestation n’est autorisée ?

Pékin veut envoyer un message très clair. La Chine prétend que la promulgation de la loi sur la sécurité nationale et la répression des manifestations ont permis à Hong Kong de retrouver sa stabilité et que les gens y vivent heureux. Ce n’est évidemment pas le cas ! Les gens ne lèvent plus la voix parce que c’est interdit. S’ils le font, ils seront emprisonnés des années durant. Pékin veut toujours davantage contrôler et museler la société civile. L’anniversaire de la rétrocession est donc évidemment une journée triste pour nous. Une personne qui croit en la démocratie ne peut célébrer ce jour avec le gouvernement. Seulement les dictateurs célèbreront cet anniversaire.

Une partie de l’histoire de Hong Kong sera effacée dans les nouveaux manuels scolaires, notamment le mot « colonie britannique ». Comment l’expliquez-vous ?

Pékin veut déformer l’histoire pour légitimer la répression. Vu tous les mensonges de la Chine, cela n’a rien de surprenant, mais nous avons l’obligation de dire que c’est faux. Nous ne vantons pas le fait que nous avons été une colonie britannique, mais c’est un fait. Nous ne pouvons pas le nier à des fins politiques. Les enfants vont apprendre ces mensonges à l’école, répandus dans les manuels scolaires. C’est aussi pour cela que de si nombreux Hongkongais ont quitté la ville.

120 000 Hongkongais ont déjà fait le choix de vivre ailleurs. Comment les pays occidentaux peuvent-ils soutenir ceux qui veulent rester et quelle attitude vis-à-vis de la Chine attendez-vous de la communauté internationale ?

Des sanctions sont l’un des moyens de faire pression, mais ce n’est pas le seul. Nous devons aussi développer des mécanismes pour protéger nos démocraties. Un exemple : nous sommes tous d’accord pour dire que c’était une erreur de se rendre aussi dépendants de l’énergie russe. La Russie a utilisé cette dépendance pour nous rendre plus vulnérables. Or, notre dépendance de la Chine est encore beaucoup plus grande. Nous avons ouvert nos portes aux Chinois et ils en ont profité pour nous envahir avec leur propagande, pour promouvoir leur dictature et pour décrédibiliser nos démocraties. La Chine va utiliser tous les leviers possibles pour nous infiltrer et attaquer notre système. Nos hommes politiques devraient le prendre en compte.

