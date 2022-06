Thaïlande: le masque toujours porté par précaution malgré un assouplissement des restrictions

Le port du masque en extérieur se fera à présent sur la base du volontariat, a annoncé le gouvernement. Seules les personnes à haut risque ou les personnes infectées sont tenues de le conserver, ainsi que les visiteurs d’endroits très fréquentés et mal ventilés. (Image d'illustration)

En Thaïlande, le port du masque n’est plus obligatoire. Le gouvernement vient d’assouplir encore les restrictions liées à l’épidémie de Covid-19. Les professionnels du tourisme espèrent ainsi faire revenir certains touristes plus rapidement. Pourtant, depuis près d’une semaine que l’assouplissement est en vigueur, la plupart des Thaïlandais continuent à porter le masque par précaution.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Le port du masque en extérieur se fera à présent sur la base du volontariat, a annoncé le gouvernement. Seules les personnes à haut risque ou les personnes infectées sont tenues de le conserver, ainsi que les visiteurs d’endroits très fréquentés et mal ventilés.

Pourtant, pour l’instant, dans les grands centres urbains, les Thaïlandais ont l’air bien décidés à continuer de porter le masque. C’est le cas de Lung Lek, un chauffeur de taxi de la capitale : « Officiellement, ça y est, il n’y a plus que les chauffeurs de transports en commun, de bus, de car, qui doivent porter le masque, mais à Bangkok, tout le monde continue à le porter, parce qu’il y a beaucoup de voyageurs internationaux et on sait bien qu’à l’étranger l’épidémie repart. »

Une auto-discipline depuis le début de la pandémie

Cette auto-discipline s’était exprimée dès le début de l’épidémie, durant laquelle les Thaïlandais ont souvent devancé les régulations officielles en termes de port de masque et de confinement. Si bien que le nouveau gouverneur de Bangkok a récemment effectué sa course à pied matinale sous l’œil des caméras, sans masque, afin de montrer l’exemple.

L’assouplissement est lié à l’amélioration de la situation sanitaire en Thaïlande. Il est aussi destiné à attirer les touristes. Mais les Thaïlandais auront peut-être besoin d’une campagne de sensibilisation, pour être convaincus de l’intérêt de retirer le masque.

