Philippines: le retour du clan Marcos avec l'investiture du nouveau président

Les Philippines ont un nouveau président. Ferdinand Marcos Junior, fils de l’ancien dictateur déchu, a prêté serment ce jeudi 30 juin au Musée national de Manille après avoir remporté haut la main la présidentielle le 9 mai dernier. Marcos Junior dit « Bongbong » accède ainsi, à 64 ans, à la fonction suprême et exauce le vœu du retour au pouvoir de sa famille, 36 ans après la fin de la dictature.

Il aura fallu moins d’une génération aux Marcos pour redorer l’image du clan après avoir été chassés du pouvoir par une révolte populaire en 1986. C’est l’aboutissement de plusieurs décennies d’efforts de la famille pour réécrire le passé, marqué par une répression sanglante et la corruption.

Lors de la cérémonie d’investiture, Marcos Junior n’a pas caché son admiration pour son père, dépeignant le règne de ce dernier comme une sorte d’âge d’or pour les Philippines, ce qui a fait craindre qu'il ne cherche un régime similaire.

J'ai autrefois connu un homme qui a vu le peu de choses qui avaient été accomplies depuis l'indépendance. Il les a réalisées.

Marcos Junior affirme que son père a construit plus de routes et produit plus de riz que tous ses prédécesseurs réunis. « Il en sera de même pour son fils. Je ne me trouverai pas d'excuses », a-t-il assuré.

Plus de 15 000 policiers, soldats et garde-côtes ont été déployés dans la capitale pour l'inauguration, mais pas un mot du nouveau président sur les milliers de crimes et de tortures commis sous la dictature. Pas un mot d’excuse non plus pour les victimes.

Un tandem politique avec la fille du président sortant

Le nouveau président, qui succède à Rodrigo Duterte, célèbre à l'international pour sa guerre meurtrière contre la drogue, a promis d’unifier le pays, de lutter contre le chômage et l’inflation, et de toujours chercher à atteindre la perfection.

Il a prêté serment lors d'une cérémonie publique au Musée national de Manille, devant des centaines de dignitaires locaux et étrangers, dont le vice-président chinois Wang Qishan.

Le tandem politique avec la fille du président sortant Rodrigo Duterte fait craindre aux survivants du régime de Marcos, un retour en arrière, un retour aux années noires de la dictature. Un temps que n’ont pas connu de nombreux jeunes philippins, victimes d’une massive campagne de désinformation orchestrée par l’actuel président, qui s’est appliqué à méticuleusement effacer toutes les horreurs perpétrées par son défunt père.

Maintenir une relation équilibrée avec la Chine et les États-Unis

Marcos Junior s'est également engagé à défendre les droits des Philippines sur la mer de Chine méridionale, que Pékin revendique presque entièrement. Et contrairement à son prédécesseur, qui s'est éloigné des États-Unis pour se tourner vers la Chine, Marcos Junior a indiqué qu'il poursuivrait une relation plus équilibrée avec les deux superpuissances.

Il a ainsi déclaré le mois dernier qu'il adopterait une politique étrangère, « amis de tous, ennemis de personne », mais a insisté sur le fait qu'il ferait respecter une décision internationale contre Pékin concernant la mer de Chine méridionale, riche en ressources.

