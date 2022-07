Vingt-cinq ans de la rétrocession: Xi Jinping défend un Hong Kong aux caractéristiques chinoises

Le président chinois était à Hong Kong ce vendredi matin 1er juillet pour ouvrir les cérémonies du 25e anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine. Après la mise au pas de Hong Kong, Xi Jinping a répété que le principe « un pays, deux systèmes » devait perdurer.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Un peu plus d’une heure et demie de cérémonie, sous les drapeaux rouges et or de la Chine populaire, ainsi que le rouge à fleur blanche de bauhinias, symbole de la ville. Décor et discours entendent démontrer la pérennité d’une certaine autonomie de Hong Kong, exception pourtant balayée depuis 2020 et l’instauration de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, qualifiée de liberticide par les opposants. Ces derniers ont été tenus à l’écart.

Selon Reuters, des journalistes de sept médias ont également été empêchés de couvrir l’événement. Devant un public composé de l’élite pro-pékin, après avoir enlevé son masque blanc estampillé du chiffre rouge du 25e anniversaire, Xi Jinping a pris la parole pour défendre le principe négocié avec les Britanniques en 1997. Un « si bon système », dit le président chinois.

« Après le vent et la pluie, les Hongkongais ont compris que la ville ne pouvait s’enfoncer davantage dans le chaos. (…) Nous espérons que les compatriotes de Hong Kong soutiendront vigoureusement le patriotisme et l'amour pour Hong Kong, ainsi que les valeurs communes compatibles avec la politique "un pays, deux systèmes" », a-t-il déclaré.

Mise au pas

Xi Jinping n’était pas revenu à Hong Kong depuis le 20e anniversaire de la rétrocession, il y a cinq ans. C’est aussi sa première sortie hors de la Chine continentale en 900 jours, ce retour vient célébrer la mise au pas de la région administrative spéciale, face au « chaos » des manifestations de 2019, où une majorité d’Hongkongais s’était opposée au pouvoir chinois.

« Un pays, deux systèmes », mais aux caractéristiques chinoises. Le numéro un chinois a également assisté au renouvellement de l’exécutif hongkongais et à la prestation de serment de John Lee. Le nouveau chef de l’exécutif a ensuite baissé la tête devant le numéro un chinois pour le saluer. Même chose pour l’ensemble des membres du gouvernement de Hong Kong, tous qualifiés de « patriotes » par Pékin.

Les récentes réformes du mode de scrutin visant à garantir que seuls les « patriotes » puissent se présenter devant les électeurs ont été fermement critiquées par les défenseurs des libertés à Hong Kong, mais aussi par de nombreuses capitales étrangères. Avant de reprendre son train pour le continent, Xi Jinping a défendu à nouveau cette décision « essentielle à la sauvegarde et à la stabilité de Hong Kong sur le long terme » et qui étouffe toute forme de contestation.

