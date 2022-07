Le chef spirituel des talibans somme l'Occident d'arrêter de «se mêler» des affaires afghanes

Plus de 3 000 religieux et leaders tribaux sont réunis depuis jeudi dans la capitale afghane pour un grand conseil de trois jours. REUTERS - ALI KHARA

Texte par : RFI

Près d'un an après le retour des talibans, leur chef spirituel, le mollah Hibatullah Akhunzada, n'entend rien lâcher face aux injonctions de l'Occident. Il ne s'était pas montré en public depuis plus de quinze ans, mais il a tenu à prendre la parole devant le grand conseil islamique réuni à Kaboul pour trois jours. Dans un discours rigoriste prononcé devant 3 000 notables tribaux et religieux, il s'en est pris avec virulence aux critiques qui visent le nouveau régime taliban.