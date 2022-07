L'envoyé spécial de l'Asean se rend en Birmanie pour tenter de jouer les médiateurs

Le général Min Aung Hlaing, à la tête de l’administration militaire qui s’est emparée du pouvoir en Birmanie depuis février 2021, ici en mars 2021. REUTERS - Stringer .

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’envoyé spécial de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) a entamé une visite de cinq jours au cours de laquelle il doit rencontrer le chef de la junte militaire et d’autres représentants politiques, mais pas Aung San Suu Kyi, qui est toujours détenue au secret. Une tentative de plus pour résoudre le conflit sanglant dans lequel le pays est engagé, mais l’entrevue n’est qu’une étape dans un processus qui s’annonce long et difficile.