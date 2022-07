Élections législatives en Papouasie-Nouvelle-Guinée, résultats en août

En Papouasie-Nouvelle Guinée, démarre, ce lundi 4 juillet, le marathon des élections législatives. Les 118 sièges du Parlement doivent être renouvelés en vue de l’élection du nouveau Premier ministre. Et une fois encore c’est dans un contexte d’insécurité que s’ouvre le scrutin après une campagne marquée par les meurtres et la corruption.

Ce lundi 4 juillet marque le début d’élections législatives sous haute protection en Papouasie-Nouvelle Guinée. Près de 10 000 membres de la police et de l’armée, appuyés par 130 militaires australiens, ont été déployés pour assurer la sécurité du scrutin, raconte le correspondant de RFI à Sidney, Léo Roussel.

Population pauvre et riches ressources naturelles

La Papouasie Nouvelle-Guinée est une île où la richesse en ressources naturelles contraste avec la pauvreté de la population. Malgré les nombreuses réserves minières, pétrolières et gazières, 40% des habitants vivent en-dessous du seuil international de pauvreté.

Le pays est marqué depuis de longues années par la corruption et par les homicides liés aux élections. Plus de 200 morts et d’importantes irrégularités avaient été rapportées par l’Université nationale d'Australie lors du dernier scrutin en 2017. D'après la police, quinze morts ont été enregistrées à ce stade cette année. Les rivalités électorales peuvent en effet rapidement dégénérer en véritables bains de sang, en particulier dans les régions reculées et montagneuses.

Dix-huit jours de vote

Le Premier ministre sortant James Marape, a appelé la population à aller voter, précisant qu’elle pouvait se rendre aux urnes en toute sécurité. Il sera candidat à sa succession et fera notamment face à son prédécesseur Peter O’Neill. Les élections peuvent durer jusqu’à dix-huit jours et le résultat n’est pas attendu avant le mois d’août.

