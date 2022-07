Conférence de la coopération sur le Mékong-Lancang en Birmanie: la Chine renforce son influence

Le Mékong près de la frontière entre le Laos et la Thailande, dans la province thailandaise de Chiang Rai au nord de Bangkok. Reuters/Chaiwat Subprasom

En Birmanie, s’ouvre, ce lundi 4 juillet au matin, la conférence de la coopération sur le Mékong-Lancang, qui réunit les ministres de Affaires étrangères de six pays : Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam, pour discuter de l’avenir du fleuve le plus important de la région. Une occasion pour la Chine d’asseoir son pouvoir d’influence.