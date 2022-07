Troisième jour de pluies torrentielles en Australie, rivières en crue et habitants pris au piège

En Australie, de nouvelles inondations frappent la ville de Sydney et ses environs. Des dizaines de milliers d’habitants ont dû évacuer depuis ce week-end. C’est la troisième fois depuis le début de l’année que la ville est touchée par des inondations.

Publicité Lire la suite

La ville de Sydney s’est une nouvelle fois réveillée les pieds dans l’eau, raconte le correspondant de RFI à Sydney, Léo Roussel, ce lundi 4 juillet. Depuis ce week-end, des pluies torrentielles s’abattent sur l’agglomération la plus peuplée d’Australie, causant d’importantes inondations. « Le sol est saturé, les rivières coulent rapidement, les barrages débordent », a déclaré une responsable des services d'urgence de l'État.

Dans la banlieue de Camden, au sud-ouest de Sydney, les eaux de la rivière, d'un brun boueux, ont transformé une grande étendue de terrains en lac. Selon les experts, les pluies torrentielles dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud pourraient persister pendant encore au moins 24 heures.

Des habitants appelés à évacuer

Depuis samedi 2 juillet, plus de 30 000 habitants de la périphérie ont reçu l’ordre de quitter leur domicile. Les alertes inondations et les ordres d’évacuation ont continué de tomber ce lundi matin. Les services d’urgence sont intervenus 85 fois au cours des dernières 24 heures. De nombreuses personnes ont en effet été piégées dans leurs voitures en essayant de traverser des routes inondées ou ont été bloqués dans leurs maisons entourées par la montée des eaux.

La tempête fait aussi rage au large des côtes de Sydney, où un cargo de 150 mètres de long est en difficulté ce lundi avec 21 membres d'équipage à son bord. Un projet d'hélitreuillage des personnes à bord a dû être reporté pour des raisons de sécurité, selon la police.

L'Australie éprouvée par le changement climatique

La pluie devrait continuer de tomber jusqu’à vendredi sur Sydney, mais avec moins d’intensité puisqu’une accalmie est attendue dans les prochaines heures. Selon Dominic Perrottet, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, l'Australie doit se préparer à des inondations plus régulières : « Il ne fait aucun doute que ces événements deviennent plus fréquents », a-t-il affirmé. « Les gouvernements doivent s'adapter et s'assurer que nous répondons à l'environnement changeant dans lequel nous nous trouvons ».

C’est déjà la troisième fois que l’état de Nouvelle-Galles du Sud est en proie à des pluies aussi intenses depuis le début de l’année 2022. En mars, 20 personnes avaient trouvé la mort au cours d’un événement similaire, touchant toute la côte est du pays.

► À lire aussi : Australie : des milliers de personnes appelées à évacuer à Sydney devant la menace d'inondations

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne