Un magnat canadien, disparu depuis cinq ans, réapparaît lors de son procès en Chine

Après avoir été enlevé en 2017 dans un hôtel à Hong Kong, Xia Jianhua est réapparu ce lundi 4 juillet devant un tribunal chinois, a annoncé l’ambassade du Canada en Chine. Le magnat canadien, jugé pour « collecte de fonds illégale », aurait eu des liens étroits avec les échelons supérieurs du parti communiste.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Son procès, plusieurs fois reporté, était prévu à Shanghai fin juin, selon le site officiel Sina Finance. Le prévenu aurait décidé de « coopérer de manière satisfaisante à l’enquête », permettant sa présentation devant les juges. Car depuis cinq ans, aucune nouvelle de lui. En janvier 2017, Xiao Jianhua est enlevé dans un hôtel cinq étoiles à Hong Kong, puis ramené en Chine continentale par des agents de la sécurité d’État. Détenu au secret, rien n’a filtré depuis sur son dossier. Les autorités canadiennes confient à l’AFP qu’elles « continuent de faire pression pour obtenir un accès consulaire ».

Un des hommes les plus riches de Chine

Ce que l’on sait, c’est que Xiao Jianhua était l’un des hommes les plus riches de Chine au moment de sa disparition, avec une fortune personnelle estimée à un peu moins de 4,8 milliards d’euros par les médias d’État. Il était surtout à la tête d’un empire financier, le « Tomorrow Group », constitué d’au moins neuf sociétés cotées en Bourse, détenant 44 institutions financières, dont 17 banques, neuf compagnies d’assurances, quatre sociétés fiduciaires. Et cela sous forme d’un actionnariat complexe, de société écrans gérés par des proches et des « anciens camarades de l’université de Pékin », écrit encore Sina Finance, sachant qu’il était à la tête du syndicat officiel des étudiants de l’université au moment de la répression du Printemps de Pékin en 1989.

Détournement de fonds publics

Officiellement, les autorités lui reprochent d’avoir détourné des dépôts publics. Une accusation passible d’au moins cinq ans de prison. Officieusement, certains évoquent une disparition liée à sa proximité avec le sommet de l’élite rouge et les secrets qui pourraient gêner le pouvoir chinois. « Après cinq ans d’attente, notre famille continue, sur la base des instructions strictes de mon frère, à faire confiance au gouvernement chinois et à la loi chinoise », a déclaré le frère aîné du suspect au Wall Street Journal le mois dernier.

►À lire aussi : Lutte contre la corruption en Chine: Fu Zhenghua, ex-ministre de la Justice, arrêté

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne