Australie: des pluies diluviennes continuent de s'abattre sur la région de Sydney

En Australie, la pluie continue de s’abattre sur Sydney en ce début de semaine. Plusieurs secteurs restent menacés par des inondations et de nouvelles évacuations ont eu lieu dans les dernières heures.

Avec notre correspondant à Sydney, Léo Roussel

C’est un déluge qui semble ne jamais vouloir s’arrêter. Des pluies diluviennes se sont abattues ce mardi sur Sydney et ses environs pour un quatrième jour de suite. Et les inondations, causées par ces trombes d'eau, continuent de menacer les habitations de la périphérie.

Tout au long de la journée, de nouveaux ordres d’évacuation sont tombés. On estime aujourd’hui à plus de 50 000 le nombre de personnes qui ont dû quitter leur domicile. Par endroits, il est tombé plus de 700 mm d’eau depuis vendredi. C’est plus, à titre de comparaison, que la quantité moyenne de pluie qui s’abat sur Londres en une année.

Dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, 23 zones se sont vu promettre des aides financières pour aider à surmonter ces nouvelles intempéries. Pour rappel, c’est déjà la troisième fois depuis le début de l’année 2022 que la région est touchée par des pluies aussi intenses et des inondations.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, tout juste revenu d’une semaine de déplacement en Europe, se rendra dans les secteurs inondés ce mercredi. La pluie devrait continuer de tomber à Sydney jusqu’à vendredi.

