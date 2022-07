En Australie, les pluies se déplacent vers le nord, nouvelles évacuations

Le sud-est de l'Australie est toujours en proie à des pluies records et à des inondations. Si les intempéries semblent progressivement quitter Sydney pour se diriger vers le nord de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, la ville la plus peuplée du pays reste en alerte. Le niveau des cours d’eau reste haut, et les désormais 85 000 personnes appelées à évacuer depuis ce week-end doivent parfois encore se tenir éloignées de leur domicile.

Avec notre correspondant à Sydney, Léo Roussel

Les habitants commencent à trouver le temps long. Ce mercredi 6 juillet, dans la petite ville de Windsor, au nord-ouest de Sydney, l’attraction principale n’était pas tant la venue du Premier ministre Anthony Albanese, mais bien l’observation du niveau de la rivière, qui a complètement fait disparaître un pont du paysage.

S’il a moins plu depuis mardi à Sydney que lors des jours précédents, le niveau des cours d’eau reste haut. Trop pour Lynette, une habitante, qui n’a toujours pas pu se rendre à son domicile pour constater d’éventuels dégâts. « On n’est pas sûrs de pouvoir accéder à notre maison. On nous dit qu’on peut y retourner, mais toutes les routes sont bloquées autour », témoigne-t-elle.

Pluies jusqu'à vendredi

Et la pluie tombe toujours. La nuit dernière, de nouveaux ordres d’évacuation ont été lancés, cette fois-ci un peu plus au nord de l’État de Nouvelle-Galles du Sud. Et ça ne fait pas les affaires d’Helen et son mari, des vacanciers bloqués alors qu'ils avaient prévu de voyager vers le nord. « On est venus dans ce parking pour caravanes pour passer quatre nuits. On est arrivés samedi, mais on est encore là à cause des inondations », se désole-t-elle.

De nombreux habitants de la périphérie de Sydney ont pu trouver refuge dans des centres d’évacuation. Mais avec les pluies attendues jusqu’à vendredi, difficile de savoir quand ils pourront réintégrer leurs foyers. Face aux inondations, l’Australie reste en alerte.

