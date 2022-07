Pour contrer l'inflation du prix du porc, la Chine envisage de puiser dans ses réserves stratégiques

Un cuisinier à un stand vendant du luzhu, un plat populaire de ragoût de porc avec du pain, à Beijing, le 20 avril 2022. AFP - NOEL CELIS

Texte par : Stéphane Lagarde Suivre 4 mn

La Chine envisage de puiser dans ses réserves nationales de porc pour stabiliser le prix de la viande et enrayer la spéculation. Le mois dernier, la livre de porc s’est envolée de plus de 30 % sur un an.