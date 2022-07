Sri Lanka: la population à bout face à la crise économique

Les Sri Lankais sont à bout face à la crise économique qui paralyse le pays (Image d'illustration). © Eranga Jayawardena/AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À court de devises étrangères, le Sri Lanka n'arrive plus à importer suffisamment de nourriture, de carburants et d'autres produits essentiels. Le carburant et le diesel sont depuis quelques mois rationnés et délivrés au compte-goutte. Les bus privés qui représentent les deux tiers de la flotte du pays ne circulent qu'à 20% de leur capacité. Le manque de carburant risque d'empirer dans les prochains jours.