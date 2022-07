Après le blé, l'Inde va restreindre les exportations de farine

Deux mois après l’interdiction des exportations de blé, les autorités indiennes viennent d’annoncer qu’elles allaient également restreindre celles de farine, dans le but d’éviter que le blé ne s’échappe du pays sous cette forme.

Depuis deux mois, les exportations mensuelles de farine de blé ont explosé : elles sont environ dix fois plus élevées que l’année dernière à la même période, rapporte notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis. Ceci inquiète les autorités, car cela signifierait que le blé, interdit à la vente à l’étranger depuis mai, serait en fait converti en farine pour être exporté sur les marchés internationaux où ces produits céréaliers sont vendus à des prix plus élevés qu’en Inde.

Crainte de pénuries sur le marché intérieur

À partir de mardi prochain 12 juillet, toute nouvelle exportation de farine sera donc soumise à autorisation. Les restrictions ne sont pas aussi sévères que pour le blé à l’état brut, mais ceci permettra au gouvernement de réguler les flux et d’éviter que ces aliments ne s’échappent trop rapidement à l’étranger, et que cela entraîne des pénuries locales et donc de l’inflation.

L’Inde est le 2e producteur de blé, mais aussi le 2e consommateur de cette céréale, et l’inflation alimentaire était de 8% en avril dernier, soit deux fois plus élevée que la moyenne de l’année dernière. L'an dernier, le pays de près 1,4 milliard d'habitants avait bénéficié d'une récolte de blé assez exceptionnelle, produisant 109 millions de tonnes de blé, dont environ sept millions de tonnes ont été exportées. Cette année, un épisode de forte canicule en mars et avril a entraîné une baisse d'environ 5% de la récolte indienne de blé, faisant craindre des pénuries sur le marché intérieur. De leur côté, la Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un quart de l'approvisionnement mondial en blé.

