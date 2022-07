Philippines: condamnée pour diffamation en ligne, la Nobel de la Paix Maria Ressa perd en appel

La journaliste lauréate philippine du prix Nobel de la Paix, Maria Ressa, a perdu son appel contre une condamnation pour diffamation en ligne, a annoncé ce 8 juillet son site d'information Rappler qui a été contraint de fermer le 29 juin dernier.

Maria Ressa et son ancien collègue Rey Santos Jr risquent de longues peines de prison, mais ils « utiliseront toutes les voies de recours légales à leur disposition », a déclaré le média, y compris porter l'affaire devant la Cour suprême. Rappler a qualifié la décision de « malheureuse », affirmant qu'elle « affaiblit la capacité des journalistes à demander des comptes au pouvoir ». « Ce qui est en jeu, en fin de compte, c'est notre démocratie, dont la force repose sur des médias qui ne sont ni menacés par l'État ni intimidés par des forces qui cherchent à faire taire les voix critiques », a déclaré Rappler.

Mme Ressa est depuis longtemps une critique virulente de Duterte et de sa guerre meurtrière contre la drogue, lancée en 2016, déclenchant ce que les défenseurs de la liberté de la presse considèrent comme une série d'accusations criminelles, d'enquêtes et d'attaques en ligne contre elle et son média. Elle et le journaliste russe Dmitri Mouratov ont reçu le prix Nobel de la Paix en octobre 2021 pour leurs efforts visant à « sauvegarder la liberté d'expression ». Elle fait face à au moins sept affaires judiciaires dont celle de diffamation en ligne, pour laquelle elle a été libérée sous caution et risque jusqu'à six ans de prison.

Rappler contraint à la fermeture la semaine dernière

Rappler a reçu l'ordre de fermer le 29 juin dernier, mais « nous continuons à travailler, c'est comme d'habitude », avait alors affirmé à la presse Maria Ressa. L'annonce de la fermeture de cette plateforme numérique était intervenue à la veille de la fin de la présidence de Rodrigo Duterte.

Rappler fait l'objet de poursuites judiciaires et de nombreuses menaces en ligne. La commission philippine des valeurs mobilières avait confirmé dans un communiqué « la révocation des certificats qui ont permis la création » de Rappler. Cette mesure se fonde sur le fait que ce média a violé « les restrictions constitutionnelles et statutaires en matière de propriété étrangère au sein des médias ». Cette décision « confirme la fermeture » de la plateforme numérique, selon Rappler qui entendait faire appel de cette procédure « très irrégulière ».

Rappler lutte pour sa survie depuis que le gouvernement de M. Duterte l'accuse d'évasion fiscale et d'enfreindre la règlementation en matière de propriété étrangère afin d'obtenir des financements. Le site a également été accusé de violer une loi adoptée en 2012, année de la création de Rappler, en matière de cybercriminalité. Le portail d'information est accusé d'avoir permis à des étrangers de prendre le contrôle de son site web en émettant des « certificats de dépôt » via sa société mère Rappler Holdings. Selon la Constitution, les investissements dans les médias sont réservés aux Philippins ou aux entités contrôlées par des Philippins.

En 2015, le site avait émis des obligations pour lever des fonds, qui avaient été souscrites entre autres par une société américaine, Omidyar Network, créée par le fondateur d'eBay, Pierre Omidyar.

