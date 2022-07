Valérie Niquet (politologue): «Le Japon vit dans cette idée d'être un pays extrêmement sûr»

Analyse

L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, blessé par balle à la poitrine alors qu'il prononçait un discours, a été transporté à l'hôpital, où il est mort de ses blessures. Un homme d'une quarantaine d'années en possession d'une arme à feu a été arrêté. Quelles conséquences cet assassinat va avoir sur les élections à venir ? Valérie Niquet, de la Fondation pour la recherche stratégique, a accepté de répondre à nos questions.

RFI : Vous connaissez très bien le Japon, où vous résidez partiellement. Le Japon est-il sous le choc ce matin ?

Valérie Niquet : Oui, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas courant, enfin ce n'est pas courant partout bien sûr, mais le Japon vit dans cette idée d'être un pays extrêmement sûr, bien qu'il y ait régulièrement des attaques de personnes déséquilibrées qui causent des victimes, souvent à l'arme blanche.

Là, il y a le choc, évidemment, parce que c'est un ancien Premier ministre. C'est surtout le leader d'une des factions les plus importantes du PLD, le parti au pouvoir. Il y a des élections dans quelques jours au Japon, et Abe avait pris des positions parfois controversées sur les questions de défense, le nationalisme, l'histoire du Japon, et pour le moment, il est très difficile de savoir si c'est un coup de folie, ou s'il s'agirait une attaque plus politique contre Abe lui-même.

Mais derrière cet aspect lisse et policé, les frustrations et les explosions de violence aveugle ne sont pas rares. Le #Japon n’est pas l’Amérique des tueries de masse, et il faut attendre pour connaître les motivations du tueur…. — Valerie Niquet (@VNiquet) July 8, 2022

Ce qui est très rare, en revanche, c'est que ce type d'action ait lieu avec une arme à feu. Contrairement aux États-Unis, il est très difficile de se procurer une arme à feu au Japon. Ça peut se faire, évidemment, mais dans des milieux très particuliers : en général, les attaques ont lieu à l'arme blanche et même les attaques contre des hommes politiques n'y sont pas totalement inconnues. Il y en a eu plusieurs : l'une des plus symboliques et les plus importantes, ça a été l'assassinat du chef du Parti socialiste japonais dans les années 1960. C'est quelque chose qui existe et il faut attendre de voir quelle est la personnalité et quelles sont éventuellement les positions de celui qui a attaqué Abe qui a été immédiatement saisi, apparemment sans résistance.

On est à la veille d'élections importantes au Japon. Quelles peuvent être les conséquences de cet attentat ?

Encore une fois, ça va vraiment dépendre de la personnalité et des motivations de la personne qui a attaqué Abe. Sans doute, on peut imaginer que ça va renforcer encore un peu plus le vote en faveur du parti PLD, actuellement au pouvoir avec le Premier ministre Fumio Kishida, par une sorte de volonté de recherche, de sécurité et de stabilité, qui est ce que symbolise ce parti PLD au pouvoir.

Shinzo Abe, c'est un record de longévité politique, une renommée internationale, mais aussi beaucoup d'espoirs déçus. Au Japon, il s'était retiré pour raisons de santé, mais pourtant, il était en train de faire un discours ?

Oui, parce qu'il participe à la campagne électorale en tant qu'un des membres les plus importants du PLD. Le PLD est un parti qui est au pouvoir d'une manière continue, depuis quasiment les années 1950, et c'est au sein de ce PLD que les jeux politiques se font entre différentes factions, qui alternent aux postes les plus importants.

Shinzo Abe avait pris la tête de l'une des factions les plus importantes du PLD, donc, il pesait d'un poids très important au sein de ce parti. Sa personnalité est très connue, pouvait être aussi très clivante pour certains, on sait qu'il y avait aussi des tensions entre le Premier ministre actuel, qui n'appartient pas à la même faction, et Abe lui-même.

Abe faisait campagne pour les candidats du PLD. Au Japon, habitués à une très grande sécurité et parfois aveugles en quelque sorte aux menaces qui peuvent peser, les moyens de protection des personnalités politiques quand elles font campagne sont très limités. Elles sont sur des plateformes en pleine rue ou sur des camions et font des discours avec certes une présence policière, mais on peut s'approcher tout à fait des hommes politiques, donc, c'est peut-être aussi ça qui risque d'être remis en cause, cette idée que le pays est tellement sûr que finalement, en dehors de quelques attaques de coup de folie, il y a peu de risques qui pèsent sur le personnel politique.

Pour aller plus loin : Le Japon. Un modèle en déclin ? de Valérie Niquet, paru en 2020 aux éditions Tallandier.

