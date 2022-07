Après la démission annoncée du président, une semaine décisive s'ouvre au Sri Lanka

Un week-end historique vient de se dérouler au Sri Lanka avec le départ du président Gotabaya Rajapaksa, chassé par les manifestants. Un temps plébiscité par une large partie de la population, il était devenu la bête noire de tout un peuple, accusé d’avoir liquidé l’économie du pays. Quel est l’état d’esprit des manifestants après ces événements ?

Avec notre correspondant régional, Côme Bastin

Pour beaucoup de manifestants, c’est l’aboutissement de trois mois de lutte. Les rassemblements avaient commencé pour protester contre les différentes pénuries et l’inflation qui frappaient le pays mais s'étaient très vite concentrés autour d’un mot d’ordre : Gota Dehors ! C’est fait depuis ce week-end, puisque le président Gotabaya Rajapaksa a fui et annoncé sa démission ce samedi 9 juillet. Il vient d’ailleurs de la confirmer ce lundi matin auprès du Premier ministre.

Pour autant, les manifestants restent inquiets tant que la démission ne sera pas actée légalement ce mercredi 13 car ils se méfient énormément de leurs dirigeants. Suite à des rumeurs répétées, l’armée vient ainsi de faire un communiqué pour assurer qu’elle n’allait pas attaquer le site où les manifestants sont rassemblés à Colombo.

Réconcilier le peuple avec sa classe politique

La semaine qui s’ouvre pour le pays va donc être décisive. Il va falloir réconcilier le peuple avec sa classe politique et ce n’est pas chose aisée. Ce dimanche, les rencontres se sont multipliées entre partis politiques. Le scénario privilégié est celui d’une démission du Premier ministre, laissant le pouvoir au président du Parlement pour une période d’un mois pour former un gouvernement d’union nationale.

Le problème est que les députés du SLPP, le parti de Rajapaksa, sont encore majoritaires au Parlement. L’opposition est donc hésitante a participer a cette coalition en l’état. Et parmi les manifestants, certains dénoncent d’avance un changement qui ne serait qu’un lavage de façade et exigent une réforme institutionnelle plus profonde.

♦ Témoignage

Mélanie Gunathilake est une manifestante qui occupe depuis un mois et demi la place centrale de Galle, devant la résidence du président Rajapaksa. Elle témoigne de sa méfiance quant à la suite du processus politique, au micro de Jelena Tomic, du service international de RFI.

« Le président Rajapaksa a annoncé qu'il démissionnerait le 13 juillet et le Premier ministre Wickremesinghe qu'il quitterait ses fonctions en vue de permettre la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais cela n'est pas une demande des manifestants. Nous demandons un gouvernement provisoire. En fait nous pensons que Gotabaya Rajapaksa ne tiendra pas parole, car ce n'est pas une personne sur laquelle on peut compter, qui respecte ses engagements. Nous pensons qu'il s'agit d'un stratagème pour gagner du temps. Un subterfuge pour essayer de décourager la population. Mais nous ne les laisserons pas faire. Nous continuerons jusqu'à ce que Rajapaksa et Wickremesinghe se retirent et qu'ils déposent leur lettre de démission. Tant que cela ne sera pas fait, nous ne croyons personne. Les gens continueront à occuper leurs résidences. Et s'ils ne tiennent pas parole, la population ira devant le Parlement pour les forcer à tenir leurs engagements. »

Un plan d'action en six points

Et Mélanie Gunathilake de poursuivre : « Une conférence de presse s'est tenue à l'intérieur de la résidence du président, au cours de laquelle les manifestants ont lu leur plan d'action et les prochaines étapes de leur lutte. Le plan d'action comporte six points. Le premier et le plus important, nous exigeons le départ du président Rajapaksa, du Premier ministre Ranil Wickremesinghe et de toute la classe politique. Nous demandons par la suite la mise en place d'un gouvernement de transition qui mettra en place en cette période de crise économique un dispositif de protection pour les familles les plus vulnérables. Nous demandons aussi, par exemple, que les personnes qui ont contracté un micro-crédit puissent renégocier un calendrier de remboursement. Nous exigeons qu'au cours de cette année soit créée une nouvelle contribution comme le droit à la vie, que l'on reconnaisse ce droit fondamental. Il y a enfin une demande très forte pour l'abolition du pouvoir exécutif du président. »

