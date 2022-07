Chine: répression des petits épargnants venus manifester contre le gel de leurs avoirs

Dans le centre de la Chine, plus d’un millier de manifestants ont dénoncé le gel de leurs avoirs par quatre banques en difficulté du Henan et la «corruption des autorités».

Un nouveau rassemblement des petits épargnants en colère a eu lieu, dimanche 10 juillet, dans le Henan, dans le centre de la Chine. Plus d’un millier de manifestants ont dénoncé le gel de leurs avoirs par quatre banques en difficulté du Henan et la « corruption des autorités ». Manifestation violemment dispersée par des agents en civil.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ils ont pourtant pris soin de sortir les drapeaux rouges sur certaines vidéos qui ont circulé sur les réseaux Weibo et Twitter la nuit dernière, on aperçoit même un grand poster de Mao Zedong collé sur un pilier à l’entrée de la succursale de la Banque populaire de Chine de Zhengzhou, dans le district de Xinqu, où se sont rassemblés les manifestants. « Banques du Henan, rendez-nous notre argent ! », scandent ces petits épargnants venus de toute la Chine.

Rassemblement avant l’aube

Beaucoup ont retenu la leçon du mois dernier, lorsque les autorités n’ont pas hésité à détourner les passes sanitaires Covid de leur usage sanitaire, pour les empêcher de manifester, transformant un scandale local en scandale national. Cette fois, le rendez-vous a été donné avant l’aube, dès 4h du matin pour certains. La plupart font partie des milliers de clients de quatre banques rurales du Henan et de deux autres dans la province voisine de l’Anhui qui proposaient des taux d’intérêts alléchants, mais qui ont fermé leurs portes après que le responsable de la banque principale a pris la fuite, selon les médias locaux.

Zhengzhou protest update: myndighederne har sendt sine civilklædte bøller ind. Klædt i civil med militær taktik. Enden på en måneds protester. https://t.co/g3f1aZYulr pic.twitter.com/gntb8sfmuT — Philip Róin (@brandhane) July 10, 2022

« Corruption et violence »

Sur les photos et vidéos partagées notamment par le site d’information officiel Sixth Tone, basé à Shanghai, des manifestants, assis sur les grandes marches de l’établissement bancaire, déroulent des grandes banderoles blanches aux caractères noirs dénonçant en anglais la « corruption et la violence (supposée) du gouvernement du Henan », « face à la répression des autorités, nous exigeons l’égalité et la justice », ou encore « sans nos dépôts bancaires, il n’y a pas de droits de l’homme. »

Vers 10h, les hauts parleurs de la police ont ordonné aux épargnants de se disperser (« Refusez de partir malgré les agents sur les lieux, perturbant et affectant l'ordre normal de la société, les autorités de sécurité publique prendront des mesures et vous traiteront avec sérieux conformément à la loi ») avant que des centaines d’agents en civils ne se précipitent sur la foule, emmenant certains des manifestants vers des bus. Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires vite censurés, ce lundi 11 juillet, dénoncent la violence des forces de l’ordre contre des « citoyens ordinaires venus simplement réclamer leurs dépôts ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne