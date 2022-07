Hong Kong: début du procès de la militante pro-démocratie «Mamie Wong»

La militante Alexandra Wong (C), également connue sous le nom de Mamie Wong, est emmenée par la police alors qu'elle manifestait à l'occasion du 24e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Grande-Bretagne, à Hong Kong, le 1er juillet 2021. AFP - ISAAC LAWRENCE

Ce lundi 11 juillet débute le procès d'Alexandra Wong, plus connue sous le nom de « Mamie Wong ». Cette militante hongkongaise de 65 ans est farouchement opposée au régime de Pékin. Très active dans les manifestations contre les ingérences chinoises à Hong Kong, « Mamie Wong » est devenue une figure de la lutte prodémocratie à Hong-Kong et la bête noire de Pékin. Alors qu'elle a déjà passé 14 mois en prison entre 2019 et 2020 elle pourrait de nouveau être emprisonnée.