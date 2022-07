Japon: même s’il a gagné les sénatoriales, le parcours Fumio Kishida risque d'être semé d'embûches

Au Japon dimanche soir 10 juillet, deux jours seulement après l'assassinat de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe, les élections sénatoriales ont été remportées haut la main par la coalition au pouvoir, conduite par le chef du gouvernement Fumio Kishida. Le traumatisme national causé par cet attentat ne se doublera donc pas d'une crise politique. Pour autant, le plus dur reste sans doute à venir pour l'exécutif japonais.

Publicité Lire la suite

Fumio Kishida respire. Il a échappé au pire, un vote sanction. Les électeurs ne lui ont pas tenu rigueur des failles indéniables du dispositif de protection de Shinzo Abe, vendredi 8 juillet, rapporte notre correspondant à Tkoyo, Bruno Duval.

Plus aucun scrutin national n'étant prévu avant 2025, il peut espérer se maintenir trois ans au pouvoir. Ce n'est pas si fréquent dans un pays qui, avant l'ère Abe, changea de Premier ministre à peu près chaque année. Mais le parcours du chef de gouvernement risque d'être semé d'embûches.

► À lire aussi : Élections sénatoriales au Japon: la victoire annoncée du PLD est confirmée

Une opinion mécontente

L'opposition et la presse demandent des comptes sur les circonstances de l'assassinat de Shinzo Abe. L'exécutif risque donc de ne pas échapper à une commission d'enquête parlementaire sur le sujet.

Il a remporté l'élection de dimanche, mais les sondages montrent que l'opinion est très mécontente de sa gestion de la flambée des prix. La septième vague de l'épidémie a débuté dans l'archipel. Or, un Japonais sur trois n'a toujours pas reçu la dose de rappel de vaccin. Pour ne rien arranger, la disparition de Shinzo Abe prive le parti au pouvoir d'une figure tutélaire.

► À lire aussi : Shinzo Abe: le plus célèbre des Premiers ministres du Japon assassiné

La cohésion du PLD

Il risque donc de s'éparpiller en baronnies rivales, ce qui le rendrait ingérable. « Les principales rivalités politiques au Japon s’expriment au sein du parti qui est au pouvoir », expliquait Valérie Niquet, spécialiste du Japon sur notre antenne. Or Shinzo Abe était « resté à la tête d’une des factions les plus importantes du Parti libéral-démocrate... et (jouait) un rôle très important dans les équilibres politiques internes au PLD et dans les orientations futures du gouvernement japonais. » Le cas échéant, cela compliquerait fameusement la tâche du chef du gouvernement.

♦ Quid du projet de révision de la Constitution ?

Le Parti libéral démocrate fait surtout campagne sur deux points dans le projet de révision de la Constitution, explique Arnaud Grivaud, maître de conférence à l'Université Paris-Cité et spécialiste de politique japonaise.

« Le premier, c’est d’inscrire très clairement dans la Constitution les Forces d’autodéfenses..., analyse-t-il au micro de Marie Normand, du service international de RFI. Certaines forces politiques considèrent que les Forces d’autodéfenses sont inconstitutionnelles alors que c’est une position qui est devenue extrêmement minoritaire aujourd'hui. La volonté d’introduire aussi un régime d’exception dans la Constitution, parce que le Japon n’a pas de régime d’exception, contrairement à la France, et cela a eu certaines conséquences évidemment lors de la crise du Covid.

Pour pouvoir modifier la Constitution, il faut que les deux Chambres votent tout d’abord aux deux tiers. Ces deux tiers n’étaient pas détenus par les forces politiques plutôt favorables à une révision constitutionnelle jusqu'ici. Or là, en additionnant les quatre forces politiques, on arrive autour de 170, 171 sièges, or il faut en avoir 156 pour avoir les deux tiers. L'actuel Premier ministre est conforté également dans ce projet-là. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne