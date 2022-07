Chine: Pékin veut augmenter le nombre des vols internationaux au deuxième trimestre

Un nouveau signe d’ouverture du côté de Pékin ? Le régulateur chinois de l’aviation civile annonce ce mardi 12 juillet vouloir augmenter le nombre des vols internationaux au second semestre 2022.

De notre correspondant à Pékin,

C’est un coin de ciel bleu pour celles et ceux qui attendent de revenir ou de se rendre en Chine. Car pour l’instant, les voyageurs doivent jongler avec des liaisons encore trop rares vers les mégalopoles chinoises, mais aussi avec les annulations à répétition et les représailles à la politique chinoise dite de « court-circuit » Covid qui vise à fermer provisoirement les liaisons à partir d'un certain nombre de cas positifs constatés à bord des appareils.

Vols rares et très chers

Le trafic aérien entre l’empire du milliard et demi et le reste du monde est tombé à près de 2 % de ce qu’il était avant la pandémie. Selon les chiffres publiés par les médias d’État mardi, les avions chinois ont transporté 118 millions de passagers cette année, soit une baisse en glissement annuel de 36,7 % par rapport à 2019.

Pour les étrangers en Chine qui ont osé mettre un pied en dehors du territoire chinois pendant les vacances, c’est encore l’été de tous les dangers. Aller retrouver des proches que certains n’ont pas vu depuis plus de deux ans avec la fermeture des frontières chinoises, c’est faire face cette année encore à des avions rares et chers, quand ils ne sont pas annulés à la dernière minute. Le prix d’un vol direct - exigé par Pékin pour entrer en Chine - pour un aller simple Paris-Shanghai dépasse les 8 000 euros pendant les congés d’été ; entre Séoul et les aéroports chinois de la côte est, les tours-opérateurs chinois et coréens ne proposent rien en dessous de 1 200 euros, alors qu'ils sont les seuls à même de garantir des places.

Reprise des liaisons

Mais la situation s’améliore, veulent croire les diplomates et les milieux d’affaires en Chine. Fin juin, plusieurs compagnies chinoises, dont la China Eastern Airlines, la China Southern Airlines, la Hainan Airlines et la Xiamen Airlines ont annoncé la reprise de vols internationaux, quand au début de la pandémie le trafic intérieur chinois était resté le plus dense au monde. Un essai sur une première liaison directe entre Pékin et les Émirats Arabes Unis a eu lieu le 29 juin. Et des transporteurs étrangers seraient en train de cartographier les vols pour la rentrée, selon le Global Times.

Enfin, l’administration chinoise de l’avion civile (CAAC) parle désormais « d’améliorer la communication avec d’autres pays afin d’augmenter le nombre de vols internationaux au second semestre de cette année ». Jusqu’à présent, l’institution remettait à 2023 l’idée d’un retour à la normale du trafic international.

