Exactions en Afghanistan: «Il y a des arguments très forts pour saisir la CPI»

Entretien

Une enquête de la BBC révèle qu’un commando des Special Air Service (SAS), les forces spéciales britanniques, aurait tué au moins 54 personnes dans des circonstances suspectes, des faits dissimulés par leur hiérarchie. Entretien avec Frank Ledwidge, ancien militaire et professeur à l’université de Portsmouth.

Publicité Lire la suite

Selon l'enquête de la chaîne britannique diffusée ce mardi, des Afghans non armés ont été tués « de sang froid » par les SAS lors de raids nocturnes entre novembre 2010 et mai 2011 et des armes ont ensuite été disposées sur leurs cadavres pour justifier ces crimes.

De hauts responsables, dont le général Mark Carleton-Smith, qui dirigeait les forces spéciales britanniques à l'époque, étaient au courant des inquiétudes que suscitaient ces opérations au sein des SAS, mais n'en ont pas informé la police militaire, rapporte encore la BBC. Or le fait pour un commandant de ne pas informer la police militaire s'il a connaissance de crimes de guerre potentiels constitue une infraction pénale selon la loi britannique régissant les forces armées.

RFI : Quelle est l’ampleur des révélations de cette enquête ?

Frank Ledwidge : Ces révélations sont extrêmement dommageables et accablantes pour la réputation de nos forces armées en général, bien que peut-être injustement dans ce cas, parce que ce sont les forces spéciales qui sont au centre de l’affaire. Beaucoup d’entre nous savaient depuis de nombreuses années qu’il y avait quelque chose d’extrêmement suspect dans la façon dont les forces spéciales ont mené leurs opérations, en particulier entre 2009 et 2012 environ, voire au-delà. Cette enquête, brillamment documentée, met en lumière ces soupçons très forts que beaucoup d’entre nous avaient, sur un comportement qui ressemble davantage aux escadrons de la mort latino-américains qu’aux armées occidentales professionnelles.

Quelles peuvent être les conséquences de telles révélations ?

Comme le colonel Oliver Lee le mentionne dans l’émission de la BBC, nous devrions envisager d’ouvrir une enquête publique sur ces meurtres ou ces meurtres présumés. La police militaire étant, bien sûr, une branche du ministère de la Défense, ils ont essayé d’enquêter sur cette affaire. Il est peu probable qu’ils aillent plus loin qu’une institution indépendante.

La seule façon d’avancer, en pratique, au Royaume-Uni, c’est l’ouverture d’une enquête publique. Mais à défaut de cela, je pense qu’il y a des arguments très forts pour saisir la Cour pénale internationale, puisque le ministère de la Défense du Royaume-Uni n’est pas disposé à enquêter et à poursuivre ce dossier. Je ne parle pas des individus qui ont tiré sur les gens, mais des officiers supérieurs qui ont couvert les faits ou qui ont ordonné la poursuite de ces opérations. Si le Royaume-Uni n’est pas prêt à mener l’enquête, alors peut-être que la CPI le sera.

► À lire aussi : L’armée britannique a commis des crimes de guerre en Afghanistan, selon la BBC

Vous faites notamment référence à des mails internes qui révèlent que des officiers de haut rang étaient au courant ou avaient de sérieuses inquiétudes, mais n’ont rien fait ?

Tout le monde, en amont et en aval de la chaîne de commandement, était au courant, et la plupart des personnes impliquées dans les opérations dans le Helmand depuis 2008 le savaient aussi. Les forces spéciales agissaient sous leur propre chaîne de commandement, en contradiction directe avec les opérations du reste des forces armées hautement professionnelles, dont 99% ne commettent pas de crimes de guerre, et sapent souvent directement les activités de l’armée régulière par leurs opérations parfois meurtrières.

Donc ce n’était pas un secret, c’était connu par beaucoup, probablement des milliers de personnes maintenant. À présent, que ces milliers de personnes croient ou approuvent que des mesures auraient dû être prises, c’est une autre question. Mais je pense que beaucoup de gens étaient au courant et ce n’est pas contesté.

En revanche, le point qu’il faut soulever, qui est extrêmement sérieux, c’est qu’il est du devoir de tout officier, en particulier des officiers de police, de signaler les crimes graves quand ils les voient. S’ils ne l’ont pas fait, c’est une infraction pénale. C’est un manquement au devoir, et à tout le moins, je pense que cela peut être poursuivi devant les tribunaux britanniques en cour martiale.

Les renseignements sur lesquels ces personnes agissaient étaient très probablement très suspects, voire complètement faux. – Frank Ledwidge

Ce qui est accablant dans ce reportage, c’est l’ampleur des révélations ?

Oui, c’est une échelle considérable. Panorama (l’émission de la BBC, NDLR) a établi qu’il semble probable qu’au moins 54 personnes aient été tuées illégalement par le Special Air Service (SAS), l’une des unités des forces spéciales du Royaume-Uni, au cours d’une période de six mois.

Mais si cela se reproduit sur plusieurs tours de service, et il me semble probable que c’est parce que ces unités étaient plutôt en compétition les unes avec les autres pour le nombre de morts qu’elles pouvaient « obtenir ». Nous avons donc un chiffre, probablement sur trois ou quatre ans, de plusieurs centaines de personnes tuées illégalement.

Beaucoup de gens peuvent dire « ce sont tous des talibans » et « ils devaient être éliminés, sinon ils auraient été libérés », ce qui leur sert de justification pour ces meurtres. Mais le fait est que, malheureusement, je peux vous dire, d’après ma propre expérience sur des théâtres similaires, que les renseignements sur lesquels ces personnes agissaient étaient très probablement très suspects, voire complètement faux.

Les forces spéciales ont été utilisées par des acteurs locaux en Afghanistan comme des pions utiles à servir des intérêts locaux. Il faut remettre les choses dans leur contexte : ce sont des soldats qui ne parlent pas la langue, qui ont très peu de contexte local, et qui peuvent être utilisés pour résoudre des conflits qui ne sont pas les leurs.

Les renseignements sur lesquels les forces spéciales agissaient étaient généralement inutiles, et donc les gens qu’elles poursuivaient n’étaient, très régulièrement, pas dangereux. Et quand bien même ils étaient dangereux, ils n’auraient pas dû être assassinés dans leur propre maison. La plupart d’entre eux n’étaient probablement pas de mauvaises personnes. Et même s’ils l’étaient, ils n’auraient pas dû être assassinés comme ça. Ce n’est pas la façon de faire des forces professionnelles.

Est-ce que cela montre une défaillance dans la hiérarchie de l’information aussi ?

Tout à fait, mais il y a deux hiérarchies : les forces spéciales rendent compte à Londres et le reste de l’armée, soit 95 à 97% des troupes, rendent compte à une chaîne de commandement différente et ces deux chaînes de commandement ne se rencontrent pas sur-le-champ de bataille. Elles se rencontrent à Londres.

Elles n’opèrent donc pas ensemble. Ce que vous avez, ce sont des patrouilles qui, pendant la journée, essaient désespérément de faire passer le message qu’elles sont là pour protéger la population et qui essaient de construire des relations et de construire une crédibilité. Et la nuit, vous avez des hommes armés qui descendent d’hélicoptères et assassinent les gens chez eux, détruisant tout le travail effectué pendant la journée. Donc ces deux chaînes de commandement aux hiérarchies ont agi en opposition directe l’une envers l’autre.

Les actions de ces soldats ruinent le travail, dans la mesure où ce travail était en quelque sorte productif, du reste de l’armée. – Frank Ledwidge

Quelles autres préoccupations une telle enquête peut-elle soulever ?

Il y a un échec au niveau stratégique et cet échec se reflète au niveau politique où vous avez des objectifs multiples et des buts indistincts. Pour les politiques et les militaires sur le terrain, c’est le même syndrome qui se produit lorsque deux chaînes de commandement qui opèrent l’une contre l’autre ruinent le travail effectué au préalable. Les actions de ces soldats ruinent le travail, dans la mesure où ce travail était en quelque sorte productif, du reste de l’armée.

Ce n’est pas un cas où beaucoup de soldats diront « Oh, vous savez, ce sont nos garçons et nous devrions les laisser faire leur travail ». Je me souviens que lorsque nous sommes allés dans un village (en Afghanistan) et que nous avons essayé de nouer des relations, nous avons découvert que quelqu’un avait tué quatre personnes dans une maison. Tout le village était en deuil et ils nous blâmaient : c’était la fin de toutes possibles relations.

Donc, si vous mettez cela à l’échelle de centaines de cas de ce genre, vous pouvez imaginer pourquoi cela a si mal tourné et pourquoi les forces spéciales sont les plus impopulaires et les plus contre-productives en termes de relations avec les forces internationales, à cause de ces raids nocturnes. C’est arrivé au point où les présidents Ashraf Ghani et Hamid Karzai se sont plaints directement à plusieurs reprises au commandement international et, à une occasion, ont simplement ordonné leur arrêt parce qu’ils étaient trop contre-productifs vis-à-vis du reste de la mission.

Nous parlons ici de centaines et de centaines de personnes. Pas seulement 54.

Il s’agit ici d’un tour, d’une unité, à un endroit, et il y a eu des dizaines d’incidents de ce genre. Américains, Australiens, probablement Français, Danois, évidemment Britanniques, mais je pense que les Américains, les Britanniques et les Australiens sont probablement les pires.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne