Hong Kong: un militant pro-démocratie gravement malade condamné à neuf mois de prison

Koo Sze-Yiu, âgé de 75 ans, atteint d'un cancer en phase terminale, vient d'être incarcéré pour tentative de sédition, après avoir planifié une manifestation contre les Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

Kou Zi-Yu n'est pas le genre à se laisser abattre. « L'emprisonnement fait partie de ma vie », lance-t-il devant le tribunal qui vient de le condamner. « Cela ne me dérange pas d'être un guerrier pour le mouvement démocratique, et cela ne me dérange pas d'être un martyr pour la démocratie et les droits de l'homme », a-t-il également déclaré.

D'une manière générale, le militant ne rate aucune occasion de provoquer les autorités. Le 4 février dernier, le jour même de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, il annonce à grand bruit son intention de manifester devant le bureau de liaison de Pékin à Hong Kong. La Chine est alors la cible de nombreuses critiques sur la répression des Ouïghours. Certains pays, dont les États-Unis, ont même décidé un boycott diplomatique de la compétition.

Pour sa manifestation, le militant de 75 ans dit sans détour à la police avoir fabriqué un cercueil couvert de slogans. Il qualifie de « diabolique » la loi sur la sécurité nationale. Cette loi imposée en 2020 par Pékin à l'ancienne colonie britannique interdit tout mouvement opposé au régime chinois. Le militant appelle aussi à « mettre fin à la dictature du parti unique ».

Pour le juge Peter Law, il s'agit là d'une « volonté claire de renverser le régime », qui risquait de raviver un mécontentement à l'égard du gouvernement de Pékin déjà au cœur du mouvement de 2019. Pour le juge, la peine doit donc être « dissuasive » : neuf mois de prison, peu importe si le militant pro-démocratie est atteint d’un cancer en phase terminale.

Plusieurs incarcérations à son actif depuis 2000

La loi sur la sédition invoquée par le juge date de l'époque coloniale. Elle est normalement moins contraignante que la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020. Mais désormais, les tribunaux jugent les actes mettant en péril la sécurité nationale avec la même sévérité.

Les avocats de Koo Sze-Yiu ont fait valoir que la manifestation prévue était un exercice de la liberté d'expression et que l'accusation de sédition était inconstitutionnelle. « Le gouvernement chinois a détruit la liberté et la démocratie à Hong Kong », a-t-il réagi à l'annonce de sa peine, avant de critiquer le traitement réservé par Pékin aux dissidents en Chine continentale, évoquant des procès opaques et de longues peines de prison.

Koo Sze-Yiu rejoint donc la longue liste des militants pro-démocratie emprisonnés ces derniers mois. Né dans la ville chinoise de Zhongshan, Koo Sze-Yiu s'est d'abord opposé au gouvernement colonial portugais de Macao avant de s'en prendre avec virulence à l'autoritarisme de Pékin à Hong Kong. Depuis 2000, il a déjà été incarcéré au moins onze fois.

(et avec AFP)

