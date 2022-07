Chine: après la levée de restrictions liées au Covid-19, une forte reprise des exportations

Selon les chiffres publiés ce mercredi 13 juillet par les douanes chinoises, les exportations ont augmenté de 17,9% en juin, suite à la levée des restrictions sanitaires. Les exportations restent ainsi le moteur de la croissance chinoise, même si l’embellie risque d’être de courte durée.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Dans le concept de « double circulation » cher au président Xi Jinping, la deuxième économie du monde fonctionne sur deux jambes : le commerce extérieur et la consommation intérieure, et c’est cette demande domestique que l’État souhaitait voir renforcer. Or, depuis le début de la pandémie, c’est le contraire qui se produit.

À chaque fois que le porte-parole des douanes chinoises sourit comme aujourd’hui, ce sont surtout des porte-conteneurs que l’on voit en une des médias d’État ici. Une fois les goulots d’étranglement desserrés, après la levée des confinements, notamment à Shanghai, les grands ports de la côte est chinoise ont mis les bouchées doubles pour expédier les marchandises en attente. Les ventes du géant asiatique ont grimpé de 17,9% le mois dernier.

Les importations patinent

L’excèdent commercial a atteint 97 milliards d’euros, son plus haut niveau en cinq mois. Sourire donc de Li Kuiwen ce mercredi : le commerce extérieur a repris de « manière significative », s’est félicité le représentant des douanes, tout en pointant le ciel qui s’assombrit. « La pandémie de Covid-19 et l’environnement international deviennent actuellement plus sévères et complexes, a-t-il ajouté. Le développement commercial de la Chine est toujours confronté à des facteurs instables et incertains. »

Car pour le reste, les importations patinent : + 1% en juin par rapport à l’année précédente. Signes d’une demande intérieure atone marquée par les rebonds Omicron qui pénalisent l’activité. Quant à la demande extérieure, elle pourrait aussi reculer avec les menaces de récession aux États-Unis et en Europe. Portées par les ventes des protections épidémiques et de matériels informatiques pendant l’ère Covid, les exportations chinoises risquant d’être affectées par le refroidissement des commandes venues des pays développés, avec des consommateurs d’avantage tournés vers les services.

