Chine: plus de 300 000 habitants de Wugang confinés après la découverte d’un seul cas de Covid-19

Les 320 000 habitants de Wugang, un important centre sidérurgique dans le centre de la Chine, ont été confinés mardi 12 juillet après la découverte d’un cas de Covid-19. Et ce alors que les restrictions de déplacements sont de retour dans de nombreuses provinces.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les habitants de Wugang ne peuvent pas sortir de chez eux jusqu’à mercredi 13 juillet. Selon l’avis de la mairie posté lundi, ces trois jours de confinement doivent permettre de prévenir toute contagion après la découverte d’un cas de contamination.

Un avis qui arrive après que le centre de prévention et de contrôle des maladies a signalé la montée du nombre de cas positifs dans et autour de la province du Henan, et notamment dans l’Anhui où 1,7 millions de personnes étaient confinées la semaine dernière.

Fermeture des lieux de divertissement

En supprimant l’astérisque sur les passes sanitaires, qui marque le passage par des villes où des cas d’infection ont été découverts, le gouvernement central a voulu relancer les déplacements interrégionaux et le tourisme. Sauf que des foyers sont réapparus depuis, conduisant les autorités locales à refermer les écoutilles.

Dans la même province du Henan, les 700 000 habitants de Qinyang sont sous cloche depuis dimanche 10 juillet. Des mesures de restrictions et de semi-confinement ont également été mises en place, avec des espaces de divertissements fermés pour 6 millions de résidents des villes de Lanzhou, dans la province du Gansu au nord-ouest du pays, ainsi qu’à Danzhou et Haikou, sur l’île de Hainan au sud-est de la Chine, relève Reuters. Quant aux 6,3 millions de la ville de Nanchang, dans la province méridionale du Jiangxi, ils sont également privés des lieux de divertissements depuis ce week-end.

Plus de 200 millions de Chinois limités dans leurs déplacements

Ce rebond du variant Omicron fait craindre le retour des restrictions. Avec 378 nouveaux cas rapportés en neuf jours, Shanghai vient de rouvrir ses centres de quarantaine, a indiqué mardi soir le magazine Caixin. Des districts de la capitale chinoise auraient également prévenu leurs résidents de stocker de la nourriture pour 14 jours.

Selon la banque japonaise Nomura, 250 millions de Chinois sont aujourd’hui soumis et confrontés à des limitations de déplacements. Parmi eux, 30 millions seraient confinés, pour 347 nouveaux cas positifs rapportés sur l’ensemble du territoire.

►À écouter : En Chine, le «zéro Covid», quoi qu'il en coûte

