Chine: à Xi’an, le retour des touristes se fait au compte-gouttes à cause des restrictions sanitaires

En Chine, les grands départs en vacances se sont accélérés cette semaine avec la fin de l’année scolaire. Les déplacements interrégionaux viennent d’être relancés, mais les restrictions sanitaires n’ont pas totalement disparu. Comme en témoigne ce reportage à Xi’an, l’ancienne capitale impériale dans le centre du pays.

Avec notre envoyé spécial à Xi’an, Stéphane Lagarde

Des barrières métalliques qui grincent sur le carrelage de la gare, un comité d’accueil en combinaison intégrale, masque et visière de protection, on aurait pu espérer meilleur accueil. Mais Xi’an a été partiellement confinée ces derniers jours et les autorités restent très prudentes, c’est le moins qu’on puisse dire.

À peine débarqué du train, les hauts parleurs invitent les voyageurs à ouvrir grand la bouche pour un test Covid, que la plupart ont déjà fait le matin même ou la veille dans leur ville de départ. Il faut signer aussi un document affirmant qu’on ne s’est pas rendu dans une zone infectée dans les 15 jours précédents son arrivée. À l’hôtel, les petits déjeuners sont servis dans les chambres, nous dit l’accueil : « Il n’y a pas encore beaucoup de monde. Depuis le début de cette année nous n’avons pas ouvert le restaurant à cause de l’épidémie. On espère davantage de réservations le mois prochain. »

Réalisation de tests Covid à l'arrivée à la gare de Xi'an. © RFI/Stéphane Lagarde

De plus en plus de voyages à l'intérieur du pays

Pour relancer le tourisme, le gouvernement central a supprimé l’astérisque sur les passes sanitaires qui indiquait le passage par une zone à risque Covid empêchant tout déplacement. Mais les autorités locales ont peur de perdre leur poste et continue de se méfier des vagues de touristes potentiellement porteurs du virus.

Au sud de Xi’an, le « paradis de la dynastie des Tang ». Des rues piétonnes, des boutiques et des kiosques à boissons et encas, mais là aussi, ce n’est pas encore la foule, dit ce vendeur de jus de fruits : « D’habitude, on peut accueillir jusqu’à 70 000 personnes, mais on doit en avoir à peine un tiers. Regardez si votre téléphone portable capte, quand il y a du monde il n’y a pas de connexion. »

Restrictions sanitaires et coût exorbitant des avions vers la Chine ont relancé les voyages à l’intérieur des frontières : quelque 520 millions de passagers sont attendus dans les trains chinois cet été, selon le ministère des Transports. Encore faut-il savoir bien lire les alertes épidémiques et pouvoir changer de destination au dernier moment, si le lieu où l’on devait se rendre se retrouve confiné.

