Sri Lanka: pendant la crise politique, les pénuries s'aggravent pour la population

Au Sri Lanka, le parlement se réunissait samedi 16 juillet pour entamer l’élection d’un nouveau président après la fuite de Gotabaya Rajapaksa. Mais pendant ce temps-là, tous les signaux sont au rouge pour la population : elle fait face à une pénurie quasi totale de pétrole et une inflation alimentaire catastrophique, incapable de payer pour les produits les plus essentiels.

De notre envoyé spécial à Colombo,

Six millions de Sri-Lankais, soit plus du quart de la population, font maintenant face à l'insécurité alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial, de l’ONU. Les étals se vident, les prix des aliments explosent et la situation devrait encore se détériorer. Personne n’est épargnée, explique Surani Weerasinghe, mère de deux enfants :

« Je viens d’une famille privilégiée et avant je pouvais acheter à mes enfants tout ce qu’ils voulaient manger. Mais aujourd'hui nous devons nous restreindre. Je ne peux plus payer des choses aussi simples que du beurre ou du fromage. Pour cuisiner, je dois maintenant utiliser du bois. »

Du bois de cuisson, au lieu du gaz, car la source de tous les problèmes est la pénurie totale de carburants qui frappe l'Île de l’Océan Indien. Le Sri Lanka est désormais incapable de payer pour en importer assez.

Jérôme est un chauffeur de Rickshaw, les petits taxis locaux, rencontré dans la queue qui s’étend sur des kilomètres devant une des rares stations-service ouvertes : « Est ce que vous imaginez que je dois désormais patienter cinq jours dans la queue avant d’obtenir un demi-plein dans mon réservoir ? Cinq jours pendant lesquels il me faut manger et faire mes besoins dans la rue… »

Alors que plusieurs pétroliers viennent d’accoster au Sri Lanka, le gouvernement a promis un quota de carburant hebdomadaire par véhicule avec un système de QR code. Dans l’attente d’un nouveau gouvernement, le Premier ministre par intérim Ranil Wickremesinghe a annoncé un plan d’urgence pour fournir des aliments de base à la population.

Ces mesures ont été plusieurs fois mises sur la table. Et étant donné le peu de ressources de l'État, elles ne devraient pas changer fondamentalement le calvaire quotidien des habitants du Sri Lanka.

