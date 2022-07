Chine: Pékin appelle les banques à soutenir les promoteurs immobiliers

La Chine appelle les banques à la rescousse pour soutenir le secteur de l’immobilier en crise. Les autorités ont demandé à ce qu’elles accordent davantage de crédits aux promoteurs pour qu’ils reprennent les chantiers arrêtés.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Paiement des mensualités contre reprise des travaux, c’est le bras de fer auquel se livrent les propriétaires face aux promoteurs depuis plusieurs semaines maintenant. Car avec la crise immobilière, notamment chez les géants du secteur comme Evergrande, de nombreux chantiers ont été laissés en plan. Dans la plupart des mégalopoles, le même horizon de squelettes de bétons : des tours en ciment brut, sans portes, ni fenêtres, généralement coiffées de grillages verts ou bleus à leurs sommets afin de les protéger des éléments.

« Mouvement d’arrêt de remboursement des hypothèques »

Ce « mouvement d’arrêt de remboursement des hypothèques » rassemble des collectifs de petits propriétaires de plus en plus importants. Les autorités craignent une contagion qui viendrait aggraver la crise.

Le mouvement "d'arrêt de remboursement des hypothèques" s'étend en Chine. Les acheteurs d'appartements disent aux banques : "on ne payent plus nos gages, tant que le promoteur ne reprend pas la construction des logements pré-vendus". 🧶 pic.twitter.com/svnSzNVwmK — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) July 14, 2022

Or, sans financement, pas de main-d’œuvre et pas de matériaux de construction. Le régulateur bancaire a donc demandé aux banques d’accorder davantage de crédits aux promoteurs. Le robinet avait été partiellement fermé il y a quelques mois pour réduire l’endettement colossal d’un secteur qui pèse plus du quart du PIB chinois.

Mais l’immobilier en Chine, c’est aussi l’une des principales sources de financement des régions et provinces qui font la taille de pays européens. Il y a un an déjà, les banques chinoise ont été sollicitées par l’État afin d’assouplir les prêts hypothécaires et stimuler l’investissement dans la pierre. Les promoteurs sont à court d’argent. Récemment, certains d’entre eux, dans la province centrale du Henan, ont proposé aux paysans de financer leurs futurs appartements moyennant leur production d’ail et de blé.

