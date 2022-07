En mer, le nouveau gouvernement australien se frotte déjà au géant chinois

Analyse

En mai, les travaillistes ont remporté les élections fédérales australiennes, mettant fin au gouvernement libéral-national de Scott Morrison. Le nouveau Premier ministre Anthony Albanese avait à peine prêté serment, le 23 mai, qu'il s'envolait déjà vers le Japon pour parler de la Chine, et de la situation en mer.

Publicité Lire la suite

Le HMAS Parramatta IV aurait connu des heures mouvementées, bien loin de son port d'attache, il y a quelques semaines, selon l'Australian Broadcasting Corporation (ABC), la télévision publique du pays.

Dans le cadre d'un « déploiement de présence régionale », qui prévoyait plusieurs exercices militaires conjoints, ce navire australien aurait eu plusieurs contacts avec la marine de l'APL, l'armée chinoise.

Jointes par ABC, qui a rendu l'affaire publique le 12 juillet, les nouvelles autorités de Canberra n'ont pas confirmé ou infirmé cette information, se retranchant derrière l'impératif de « sécurité opérationnelle ».

« Les déploiements régionaux font partie de la contribution de longue date de l'Australie à un Indo-Pacifique ouvert, inclusif et résilient », s'est contenté d'observer un porte-parole de la Défense.

Le nouveau ministre, Richard Marles, a guère lâché plus d'éléments : « Je n'entrerai pas dans les détails », a-t-il confié, précisant : « Ce que fait notre marine en mer de Chine du Sud est une routine. »

Mission navale en zone contestée

Partie fin mai, la frégate, de classe Anzac, a d'abord traversé la mer de Chine méridionale, pour rejoindre le 5 juin le port de Đà Nẵng, au Vietnam, où elle est restée en escale plus d'une semaine.

Puis le bâtiment de la Royal Australian Navy s'est dirigé vers la Corée du Sud, et plus précisément vers Busan, via la mer de Chine orientale. ABC ne précise pas s'il est passé par le détroit de Taïwan.

Quoi qu'il en soit, le navire a ensuite mis le cap vers le Japon, pour se rendre à Sasebo, où il est arrivé le 28 juin, participant à cette période à des exercices avec les marines japonaise et américaine.

Le navire de guerre devait ensuite s'engager auprès d'une mission onusienne chargée de documenter les violations des sanctions infligées à Pyongyang. Jusqu'ici, rien de très étonnant vu le contexte.

Sauf que toutes ces opérations, auxquelles participent activement les Australiens, indisposent de manière toute aussi croissante la Chine, dont les revendications sont assez hégémoniques, dans la région.

Destroyer, SNA et avions de combat

Pendant son périple dans ces eaux internationales de la discorde, le bâtiment de la Royal aurait donc eu affaire à des rivaux, selon des sources militaires australiennes anonymes citées par la chaîne ABC.

L'APL, l'armée chinoise, lui aurait signifié qu'il naviguait dans ses eaux territoriales, puis l'aurait fait suivre de près par un destroyer 052C, Luyang II, un sous-marin nucléaire d'attaque 093A, Shang II, et des aéronefs.

« L'activité la plus intense s'est produite alors que le HMAS Parramatta se trouvait en mer de Chine orientale », a expliqué à ABC un responsable, non autorisé à discuter publiquement des opérations.

Le ministre se trouvait aux États-Unis, lorsque la chaîne lui a demandé de réagir. Il a rappelé que de longue date, l'Australie défendait la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, la CNUDM.

Canberra soutient « la liberté de navigation, la liberté de survol, l'ordre mondial fondé sur des règles », a-t-il détaillé, n'excluant pas que son gouvernement puisse rendre public ce type d'incidents plus tard.

L'Australie face à la nouvelle Chine

Membre du Quad, qui réunit aussi les États-Unis, le Japon et l'Inde, l'Australie s'est rapprochée l'an passé de Washington et de Londres, dans le cadre du partenariat stratégique AUKUS.

Multipliant les épopées solitaires en mer, pour le compte de ses alliés, Canberra s'attend à une augmentation de ce genre d'interactions, faisant craindre qu'un incident sérieux puisse survenir.

« Rien de tout cela n'est une surprise », estime le ministre australien de la Défense. « Ce que nous recherchons, ajoute-t-il, c'est que ces interactions se fassent de manière professionnelle et sûre. »

Richard Marles concède débarquer à « la période la plus dangereuse » qu'il ait connue. Il parle du « plus grand renforcement militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », celui de la Chine.

Des propos tenus en marge de sa rencontre au Pentagone avec son homologue américain Lloyd Austin, flanqué de tous les chefs des services de renseignement qu'abrite l'Australie.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, à droite, aux côtés du vice-Premier ministre australien et ministre de la Défense Richard Marles, au Pentagone le mercredi 13 juillet 2022. AP - Alex Brandon

Tensions bilatérales grandissantes

À Washington, Richard Marles a ouvert un bureau de l'Institut australien de politique stratégique, l'ASPI. Et là encore, Pékin voit cela d'un mauvais œil, parlant d'un groupe de réflexion « anti-chinois ».

De quoi mesurer le niveau des tensions, en ce moment. L'Australie vient pourtant de vivre une alternance démocratique, et la gauche revenue au pouvoir est réputée moins défavorable à la Chine.

C'est du moins ce que lui reprochait la droite, très mal considérée ces dernières années à Pékin. Il faut se rappeler qu'en avril, l'ancien gouvernement avait comparé le régime chinois aux nazis.

Il faut rappeler aussi qu'en février, un avion de patrouille maritime P-8A Poseidon de la Royal avait été visé par un faisceau laser depuis un destroyer chinois 52D, en mer d'Arafura, bien loin de la Chine.

Ou encore qu'en mai, un autre P-8A Poseidon australien avait été intercepté de manière assez risquée, cette fois par un chasseur J-16 de l'APL, en mer de Chine méridionale.

Les Salomon, « pire échec » australien

Les deux incidents susmentionnés avaient fait l'objet de protestations officielles australiennes. C'est pourquoi la position de la nouvelle équipe, dirigée par Anthony Albanese, est surveillée de près.

Mais la gauche n'a pas l'intention de se laisser caricaturer. L'ex-gouvernement de M. Morrison s'était fait renvoyer dans les cordes en avril, lorsque les Salomon ont signé un accord stratégique avec la Chine.

L'actuelle ministre australienne des Affaires étrangères avait même parlé du « pire échec de la politique étrangère australienne dans le Pacifique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ».

Cette dernière s'appelle Penny Wong. Elle est d'origine chinoise, mais elle tâche actuellement de donner des gages aux îles du Pacifique, tentées pour certaines par un rapprochement avec Pékin.

La ligne australienne est claire : aussitôt après la passation, Mme Wong a décollé pour Tokyo avec son chef, pour rassurer le Quad. Et dès son retour, elle s'est envolée vers les Fidji, les Samoa et les Tonga.

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong (à gauche) et son homologue chinois Wang Yi (à droite), lors de leur réunion bilatérale en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Nusa Dua, en Indonésie, le 8 juillet 2022. AFP - JOHANNES P. CHRISTO

Les travaillistes ne changeront rien

Ces jours-ci, la présence américaine, via le destroyer USS Benfold, a été signalée dans le nord de la mer de Chine méridionale, vers les îles Paracels, mais également dans l'archipel des Spratleys.

Depuis des décennies, Washington conduit des « opérations de liberté de la navigation », des FONOPs, dans les endroits où des États ont des revendications maritimes excessives, aux yeux des Américains.

Depuis 2015, c'est le cas en mer de Chine. Et si Canberra n'a pas encore mené un FONOP de ce type à proprement parler, les observateurs estiment, selon la presse, que le rythme des activités est élevé.

Ceux qui à droite espèrent pouvoir dénoncer le laxisme de la gauche vis-à-vis de la Chine, pourraient être déçus. Le camp Albanese a dit qu'il n'envisageait pas de changement majeur sur ces sujets.

À la Défense, Richard Marles, qui est par ailleurs vice-Premier ministre, estime que le renforcement de l'alliance avec les Américains est le seul moyen de « dissuader l'emploi futur de la force », ici ou là.

Relations mauvaises avec Morrison

Il y aura bien quelques nuances, avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Le 8 juillet, Penny Wong a rencontré son homologue chinois Wang Yi, à Bali. Une première à ce niveau en près de trois ans.

Car entre Pékin et la droite jusqu'ici au pouvoir – qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis en France non plus, soit dit en passant –, les relations étaient devenues purement et simplement exécrables.

L'affaire du port de Darwin, ville du nord de l'Australie hautement stratégique, a été une amorce à la dégradation des relations après qu'en 2015, des intérêts financiers chinois ont mis la main dessus.

Puis il y eut l'affaire Huawei, en 2019, et l'affaire Covid-19, en 2020. Scott Morrison avait été le premier à demander une enquête indépendante sur l'origine du SARS-Cov-2, provoquant la fureur à Pékin.

Depuis lors, la Chine, avec laquelle l'Australie avait cru utile de développer les échanges depuis le dégel historique de 1972, frappe lourdement les intérêts commerciaux et économiques de son partenaire.

Scott Morrison, alors Premier ministre australien, en conférence de presse à Sydney en avril 2021. AP - Rick Rycroft

Xiao, le très actif nouvel ambassadeur

Fin juin, lors de l'investiture du nouveau président philippin, on a vu le vice-président chinois Wang Qishan avec le gouverneur général australien David Hurley. La conversation semblait sympathique.

Ces temps-ci, le nouvel ambassadeur de Chine en Australie, Xiao Qian, en place depuis janvier, a aussi l'air sympathique. Il est là pour calmer le jeu, mais dans le but de faire avancer les intérêts de son pays.

Son prédécesseur Cheng Jingye s'était montré, par moments, très hostile. M. Xiao, lui, multiplie les rencontres et les signes d'apaisement, se montrant disponible à chaque occasion qui se présente.

Son credo ? Convaincre Camberra de « réinitialiser » les relations bilatérales, le cadre favori de Pékin pour discuter avec les autres pays, lui permettant de défendre au mieux ses propres vues.

Mais avec les sanctions commerciales, sans parler de la série d'arrestations d'apparence opportuniste survenues en Chine concernant des ressortissants australiens, M. Albanese sera prudent.

Conseils d'ami à l'Australie

L'ambassadeur est « clairement déterminé à réaliser une réinitialisation aux conditions de Pékin et est sous pression pour montrer des progrès avant le 50e anniversaire des relations », insiste ABC.

Voilà qui lui offre jusqu'à Noël pour obtenir quelque chose, les relations remontant au 21 décembre 1972. Canberra « n'est guère enthousiaste à l'idée de lever des coupes de champagne », commente la chaîne.

Si la ligne reste inchangée, le nouveau Premier ministre se veut ni angélique, ni belliqueux. Pas comme M. Morrison. Le gel diplomatique provoqué en 2020 par l'affaire Covid-19 pourrait ainsi se détendre.

Pour autant, après la rencontre Wang-Wong, le ministère chinois des Affaires étrangères a révélé que Pékin avait formulé quatre demandes générales, non précisées, à Camberra, et la formulation agace.

M. Wang espère que l'Australie « saisira l'occasion de prendre des mesures concrètes pour remodeler sa compréhension correcte de la Chine », réduire le « négatif », et « créer une énergie positive ».

Le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese, avec à ses côtés Penny Wong (à gauche) et Richard Marles (à droite), à Canberra le 23 mai 2022. AFP - SAEED KHAN

Canberra ne pliera pas ?

L'une des demandes chinoises concerne-t-elle, à titre d'exemple, la dénonciation par Canberra des violations des droits de l'homme chinoises dans le Xinjiang contre la minorité des Ouïghours ?

Les caresses chinoises ressemblent à s'y méprendre à des menaces. Des commentateurs australiens ont dénoncé un énième ultimatum du Parti communiste chinois, rapporte la presse du pays.

Dans une autre déclaration, M. Wang s'est dit prêt à « prendre le pouls » et « à recalibrer » la relation. Si l'Australie s'abstient, est-il précisé, de se joindre à d'autres pour tenter de « contenir » la Chine...

C'est mal parti puisque, pour sortir de « l'endiguement », la Chine chercherait à construire des infrastructures dans le Pacifique, et que M. Albanese se dit confiant dans ses capacités à l'empêcher.

Au Forum des îles du Pacifique, auquel la Chine n'a pas été invitée à s'exprimer, mais les États-Unis si, le Premier ministre australien était en opération reconquête, la semaine dernière. Contre les Chinois.

La réponse du berger chinois

De leur côté, les Américains ont choisi cette année une célébrité, pour le poste d'ambassadeur à Canberra : Caroline Kennedy, fille de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, et de Jackie.

Ancienne ambassadrice des États-Unis au Japon, elle pourrait participer au 80e anniversaire du début de la bataille de Guadalcanal, pendant la Seconde Guerre mondiale, à laquelle avait participé son père.

La presse australienne rappelle que bien avant d'être président, le soldat JFK avait été sauvé par les habitants des Salomon, en 1943, après que son patrouilleur avait été percuté par un destroyer japonais.

Quant à la Chine, elle pourrait rendre la monnaie de sa pièce aux alliés en août. Le site The Washington Free Beacon rapporte qu'elle pourrait participer à des simulations... au Venezuela !

L'Iran et la Russie, parmi d'autres, l'accompagneraient dans cette série d'exercices de guerre, « une démonstration de force destinée à illustrer comment ces militaires peuvent atteindre les États-Unis ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne