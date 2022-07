Chine : des empreintes de dinosaures géants découvertes dans un restaurant

Des traces de pas de dinosaures dans la cour d’un restaurant du sud-ouest de la Chine. C’est-ce qu’a découvert un client de l’établissement, visiblement intéressé par les ancêtres des oiseaux. Les paléontologues viennent de confirmer la découverte. Il s’agit bien d’empreintes de brontosaures, datant du Crétacé.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Cent millions d’années qu’elles étaient là, ces grosses marques ovoïdales figées sur le sol rouge de la cour extérieure d’un estaminet de la province occidentale du Sichuan. Mais il a fallu attendre qu’un convive du restaurant lève le nez de son assiette le 10 juillet pour en relever la présence.

Douzaine d’empreintes

Allo, les paléos ! Images par drones, numérisation 3D, l’équipe d’experts dépêchée par l’université de géosciences de Chine est formelle : il s’agit bien des traces de pas de deux brontosaures, datant de la fin de l'ère secondaire.

Ces animaux, les plus grands à avoir marché sur Terre, mesuraient huit mètres de long et faisaient trembler la végétation lorsqu'ils se déplaçaient le long de la rivière proche de l'établissement. Au total, une douzaine d’empreintes sur deux lignes ont été relevées.

►À (re)lire : Chine: un embryon de dinosaure parfaitement fossilisé redécouvert après des années d'oubli

Pourquoi une telle découverte maintenant ? D’abord parce que la cuisine a été ouverte il y a seulement un an. Ensuite, parce que le propriétaire a bon goût. Il a trouvé la roche jolie dans son aspect naturel et inégal et a décidé de ne pas la recouvrir immédiatement de ciment.

Enfin, parce qu’un élevage de poulets est resté à cet emplacement pendant des années. Les traces de ces dinosaures à long cou, gros comme des baleines, étaient recouvertes de terre et d’alluvions les protégeant de l’érosion.

Sauropodes au menu

C’est la première fois que de telles empreintes sont relevées à Leshan. La boulimie de béton des mégalopoles, le chantier permanent qui a fait la croissance chinoise ces trois dernières décennies, a longtemps gêné les fouilles.

►Retrouvez notre dossier sur les sauropodes, ces grands dinosaures

« Il est rare de trouver des fossiles dans la ville, car généralement ils sont recouverts de bâtiments, explique ainsi Lida Xing à CNN. Ce professeur a pour spécialité de se rendre sur les lieux des découvertes dans les 48 heures, afin d’éviter que ces dernières ne soient aussitôt détruites par les pelleteuses.

Le site est désormais clôturé. On ne sait pas encore si les sauropodes figureront sur les menus comme c'est le cas du bouddha géant de Leshan, situé à cinq kilomètres, laisse entendre en plaisantant le titre du site officiel Shanghaïst.

L’immense statue en pierre s’appuie sur les mêmes sédiments que ceux foulés par ces drôles d’oiseaux sans plume qui faisaient la taille de trois bus scolaires alignés et qui ont, semble-t-il, prospéré dans la région à l’époque du crétacé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne