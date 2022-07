Après 25 ans, la fin approche pour le manga culte «One Piece» et l'excitation monte pour les fans

One Piece, ce manga qui connaît un succès absolument phénoménal dans le monde entier avec 490 millions d'exemplaires vendus au total, fête son 25e anniversaire. Plus de cent tomes de cette série-culte ont déjà paru et elle va bientôt s'achever, a annoncé son auteur, Eiichiro Oda. Le dénouement de la saga «One Piece» est proche, et les Japonais sont très impatients.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Après un mois d'interruption, le célèbre hebdomadaire de mangas Shônen Jump reprend enfin la publication des épisodes de One Piece ce lundi 25 juillet. Et ce seront les derniers d'une série-culte entamée il y a un quart de siècle en 1997.

Ces jeunes tokyoïtes vont se précipiter dans les kiosques et les librairies. « Ce manga va encore me faire rire, pleurer, vibrer. Ça va être terrible ! » s’exclame une jeune femme. « C'est palpitant, drôle, déjanté, hystérique. Ce manga est tout simplement énorme », renchérit un homme à côté. « Le personnage principal, Luffy, c'est vraiment le mec le plus cool du monde ! » conclut une fan.

250 000 exemplaires tirés en France

Cette jeune maman et sa petite fille ont un rituel. Chaque fois que sort un nouveau tome de One Piece, elles le lisent ensemble et d'une traite, blotties l'une contre l'autre dans un canapé. « On tourne les pages chacune à tour de rôle, confie la maman. On pleure, on tremble et on rit ensemble. Ce sont toujours de jolis moments. Ce manga est vraiment excellent. » « En fait, depuis que je connais Luffy, mon plus grand rêve, ce serait de devenir un garçon. Pour essayer de lui ressembler », avoue la fillette.

Le manga d'Eiichiro Oda est un phénomène de librairie et un empire commercial. Depuis des années au Japon, on trouve des chips, des donuts, des nouilles, des chewing-gums, des sodas et même des chaussettes et des pyjamas « One Piece ». Et ces produits dérivés se vendent comme des petits pains. En France, où cette BD bat tous les records, la traduction du dernier épisode en date a été éditée à 250 000 exemplaires ; un tirage faramineux, d'habitude réservé aux prix Goncourt.

