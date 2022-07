Japon: le volcan Sakurajima entre en éruption et déclenche l’alerte maximale

Une image du volcan Sakurajima entré en éruption, le 24 juillet 2022. via REUTERS - KYODO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le volcan Sakurajima, l'un des plus actifs du Japon, est entre en éruption dans l'ile méridionale de Kyushu. Des images de télévision montrent une coulée de lave et des cendres rejetées du volcan. Certaines zones proches de la ville de Kagoshima ont été évacuées. Le niveau d'alerte a été relevé à 5, le plus élevé.