En Malaisie, le monde de l'humour face à une vague répressive

Il ne fait pas bon d’être humoriste en ce moment en Malaisie. Voilà plusieurs semaines que cette profession voit certains de ses membres ou de ses institutions accusés d’incitation à la haine et à la désunion, de sédition ou encore d’insulte envers l’islam.

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

Tout commence le 9 juillet au Crackhouse Comedy Club, une institution de l’humour à Kuala Lumpur. On y trouve ce soir-là une scène ouverte, une pratique phare de la comédie de stand-up qui permet à chacun, professionnel ou non, de tester ses blagues devant un public. Une jeune femme voilée, habillée en tenue traditionnelle malaise se lance alors sur scène, déclare avoir été par le passé une musulmane pieuse qui connaissait des chapitres entier du Coran par coeur, avant de commencer un strip-tease tandis que son compagnon la filme pour poster le tout sur leur chaine Youtube, qui fait la promotion de l’échangisme.

Sentant le tollé venir, le club de comédie s’empresse alors d’assurer que cette séquence filmée n’était pas prévue, et que cette vidéo devenue virale n’est pas non plus de la comédie de stand-up, mais le mal est fait : la jeune femme et le compagnon sont arrêtés, le club est fermé puis vandalisé, et un de ses créateurs, humoriste lui-même est également arrêté pour sédition car certains de ses vieux sketchs seraient insultant envers l’islam, la religion pratiquée par la majorité ethnique malaise du pays.

Défendre l'humour

En riposte, les comédiens malaisiens tâchent alors de se fédérer pour tenter d’expliquer ce qu'est l’humour et défendre leur art. Parmi eux, Harith Iskander, le pionnier du stand-up dans le pays, dont le spectacle en anglais est actuellement sur Netflix. Élu en 2016, « personne la plus drôle du monde » Harith Iskander a toujours considéré qu’il était aussi de se devoir d’éduquer sur la question en Malaisie, où les codes du stand-up, originaires des Etats-Unis, peuvent être source de confusion, notamment linguistiques.

« La Malaisie n'a pas d'histoire de stand-up, rappelle-t-il. La comédie qui existe historiquement en Malaisie est basée sur des sketchs, vous mettez une perruque, un chapeau ou un accessoire et vous faites des sketchs avec des personnages. Alors, quand j'ai commencé en 1990, j'ai réalisé qu'en jouant, je devais aussi éduquer le public à mon art, car, culturellement, en langue malaise, la forme de communication est très différente de l'anglais, tout est pris au pied de la lettre. Pour vous donner un exemple, j'ai un sketch où je parle de mon voyage à Singapour et de son aéroport où il y a 24 comptoirs d'immigration, et tous sont ouverts. Je dis alors : "ce n'est pas très chaleureux Singapour, ils ne veulent pas que vous traîniez dans leur pays, ils veulent vous voir partir au plus vite. Et moi, je n'aime pas ça parce que je suis Malaisien, et ici nous sommes plus détendus, nous avons 24 comptoirs d'immigration, deux seulement d'entre eux sont ouverts, donc vous pouvez profiter de l'aéroport malaisien, de la Malaisie plus longtemps". C’est un vieux sketch que j’ai reposté sur mes réseaux, et soudain, un jour, le chef de l'immigration malaisienne tweete : "Harith, ce que vous dites prête à confusion" traitant ainsi mon sketch comme une opinion ou un fait plutôt qu’en notant l'ironie de la comédie. »

Mais malgré la vague actuelle de répression qui touche le milieu de l’humour, Harith Iskander n’en demeure pas moins déterminé à faire rire la Malaisie, et toutes ses composantes ethniques et religieuses : « Parfois, à la fin d’un spectacle je me fais cette réflexion : je suis dans une salle où tout le monde rit, indépendamment de son ethnie, de son orientation sexuelle ou de sa position politique. Et si ces personnes sont capables de rire ensemble, cela leur crée au moins un lien, même si c’est pour un bref moment. Et si elles ont pu rire ensemble, elles pourront sans doute s’asseoir à la même table après, au moins pour dire : "hé, vous vous souvenez de cette blague ?". Le rire rapproche les gens, c’est comme le sport. Et c'est pourquoi aujourd’hui je tâche de manœuvrer avec précaution au milieu de tout ce qui se passe, car je ne vais pas simplement me dire "oh, c'est trop dangereux de faire des blagues, je vais me faire arrêter, donc je ne fais plus ce métier”. Rire c’est trop important, cela atténue nos douleurs, et au bout du compte, les Malaisiens sont très doués pour rire, nous pouvons tous rire de nous-mêmes. Ceux qui ne le peuvent pas sont ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux. »

Des réseaux sociaux virulents organisés

Les réseaux sociaux, où ceux qui appellent aujourd’hui à boycotter ou fermer les clubs de comédie, n'en sont pas à leur coup d’essai, rappelle Sophie Lemière, anthropologue politique à la Nottingham University de Malaisie : « Il y a des controverses récurrentes en Malaisie, en général provoquées par des groupes qui s’auto-proclament défenseurs des Malais et de l’islam. Très souvent ce sont des associations culturelles, ou des pseudo-associations culturelles, qui sont des outils de certains partis politiques, et de certaines factions de partis, et qui sont utilisés uniquement dans ce but : ce sont des organisations qui finalement créent des controverses pour faire réapparaître sur la scène politique et la scène publique des thématiques qui ne sont plus tellement pertinentes pour la majorité des gens, donc ces controverses sont nécessaires pour pouvoir en parler et ensuite en retirer un avantage politique. C’est exactement ce qu’il s’est passé ici, le fait que ce soit des humoristes est assez accessoire. C’était un peu une aubaine, il y a quelques années on a eu une controverse sur le yoga, et la question était : “est-ce-que le yoga est islamique ou non ?" Avant cela on a eu une controverse sur les “tomboy”, ces jeunes filles qui s'habillent de manière vue et perçue comme masculine, et finalement ces controverses meurent d’elles-mêmes. »

Pour la chercheuse, il est important enfin d’inscrire cette vague de répression qui touche l’humour en Malaisie dans le contexte politique actuel, celui d’élections qui se rapprochent, où chaque faction politique tâche de séduire l’électorat clef : la majorité malaise musulmane du pays. « Dans ce genre de moment, ces controverses ont un intérêt d’autant plus grand, pour montrer qui est le plus proche de la culture malaise, qui va défendre l’intérêt des Malais au mieux », rapporte Sophie Lemière. « C’est un contexte où l’identité, comme souvent aussi en Europe, est au cœur des débats politiques. Et comme souvent, quand on met l’identité ou la sécurité au cœur des débats, c’est parce que les politiciens sont en difficulté sur d’autres sujets, ou ne veulent pas s’attarder sur des situations économiques très tendues. Or, on vit aujourd’hui en Malaisie dans un contexte économique très tendu, on subit de plein fouet les conséquences du Covid-19, de la guerre en Ukraine, du réchauffement climatique, comme dans beaucoup d’autres pays, et les politiciens malaisiens n’ont pas vraiment de réponse face à tout cela. »

