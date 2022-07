Hong Kong: des experts de l'ONU réclament l'abrogation de la loi sur la sécurité nationale

Il y a deux ans, Pékin imposait une loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong. Ce mercredi et pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le Comité des droits de l’homme de l’ONU composé de 18 experts indépendants s’inquiète de la « détérioration » de la situation dans l'ex-colonie britannique et demande à l'exécutif de Hong Kong d'abroger la loi.

Deux cents personnes, y compris 12 enfants, ont été arrêtées. De nombreux chercheurs, hommes politiques, avocats et hommes d’affaires sont aujourd’hui muselés, exilés ou en prison. La redoutable loi sur la sécurité nationale est un outil efficace qui a permis à l’exécutif de Hong Kong de réprimer une société civile vibrante et de mettre fin à des manifestations prodémocratie géantes qui avaient jeté des millions de Hongkongais dans la rue.

Peu probable alors que Pékin suive la recommandation du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui ne demande rien de moins que l’abrogation de cette loi.

Les 18 experts indépendants se disent « profondément préoccupés par l'interprétation trop large et l'application arbitraire » du texte. Difficile selon eux de savoir quels comportements et quels mots constituent une infraction pénale – et facile alors d'accuser de sédition toute personne qui ne ferait qu’exercer son « droit légitime à la liberté d’expression ».

Le Comité déplore aussi que des affaires de sécurité nationale ont été transférées à la juridiction chinoise et critique le pouvoir excessif du chef de l'exécutif. Ce qui peut, selon le rapport, saper l'indépendance des procédures judiciaires et le droit à un procès équitable.

