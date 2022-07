Chine: Fu Zhenghua, ex-chef de la police de Pékin, jugé pour corruption

Fu Zhenghua, l'ancien chef de la police de Pékin, est jugé depuis jeudi 28 juillet pour corruption par le tribunal populaire intermédiaire de Changchun, dans la province de Jilin. Les purges se multiplient en Chine à l'approche du 20e Congrès du Parti Communiste.

En Chine, la police, les procureurs et les juges n'ont pas droit à l'erreur. Ils ont consigne d'être « absolument loyaux, absolument purs et absolument fiables », un ordre donné en 2020 par le président Xi Jinping en personne.

Depuis, une campagne de purge a fait de nombreuses victimes dans l'appareil sécuritaire. Tombé en disgrâce comme tant d'autres avant lui, l'ex-chef de la police de Pékin, Fu Zhenghua est devant ses juges depuis jeudi 28 juillet.

Ce haut fonctionnaire a été victime d'une campagne anti-corruption sans merci. Une razzia dans le célèbre club de nuit Passion de Pékin avait forgé sa réputation d’avoir « la main lourde » pour faire appliquer la loi.

Fu Zhenghua n’avait d’ailleurs pas hésité à faire tomber Zhou Yongkang, le « tsar de la sécurité chinoise » condamné à vie pour corruption depuis.

Purges à l'approche du 20e Congrès

Désormais, l’ancienne étoile montante du parti connaît le même sort, comme plus d’un million de fonctionnaires avant lui.

Fu Zhenghua a reconnu toutes les charges contre lui et exprimé des remords : l’ex-chef de la police de Pékin et ancien ministre de la Justice aurait accepté des pots-de-vin pour un total de 17 millions d’euros – et, fait aggravant, il aurait protégé son frère en cachant des preuves à charge contre ce dernier.

Le couperet était tombé en avril dernier, lorsque la Commission centrale de contrôle et de discipline lui avait reproché d’avoir « abandonné ses idéaux » et de « ne jamais avoir été loyal vis-à-vis du parti ».

À l’approche du 20ᵉ Congrès, la purge n’épargne personne. Le prochain sur la liste est le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information Xiao Yaqing. Une enquête vient d’être ouverte contre lui.

