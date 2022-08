La Malaisie toujours critiquée pour le traitement réservé aux travailleurs migrants

Début juillet, l'Indonésie avait arrêté l’envoi massif de travailleurs vers son voisin malaisien, en réaction aux mauvais traitements qui leur étaient infligés. Mais ce mouvement gigantesque de travailleurs peut recommencer à partir du lundi 1er août. La Malaisie reste pourtant, à des bien des aspects, dans le collimateur des observateurs des droits des travailleurs étrangers.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

Plus personne ne peut ignorer les accusations de manquement aux droits des travailleurs étrangers en Malaisie. En jullet, pour la deuxième année consécutive, le pays s'est retrouvé dans le dernier tiers du classement américain évaluant le risque de trafic d’êtres humains. En bas de cette liste, la Malaisie est entourée de pays comme la Corée du Nord, l’Afghanistan ou la Syrie.

En juin, une coalition d’associations soutenant le droit des travailleurs migrants révélait que 149 Indonésiens étaient morts dans les centres de détention de l’immigration ces 18 derniers mois rien que dans l'État fédéral malaisien de Sabah. Or, cette région de l’île de Bornéo, où l’on trouve presque un tiers des plantations d’huile de palme du pays, est particulièrement friande de main-d’œuvre indonésienne, nationalité réputée plus qualifiée que d’autres, car l’Indonésie est également un producteur d’huile de palme.

Parmi tous les travailleurs, beaucoup restent des clandestins particulièrement vulnérables, assure Alex Ong, coordinateur de l’association Migrant Care : « Avec un million et demi d’hectare, selon les standards de l’industrie, il faudrait un nombre bien plus élevé de travailleurs que celui affichés dans les registres de l’immigration qui affirment qu'il n'y a, à Sabah, que 30 000 ouvriers étrangers dans les plantations. Ces chiffres seuls nous amènent à nous demander combien de clandestins y sont dans des positions vulnérables pour gagner leur vie ? Et puis, à Sabah, il y a une tolérance. Les travailleurs peuvent ramener leur femme, donc ces travailleurs peuvent aussi produire sur place une nouvelle génération de travailleurs pour les plantations. »

L'économie malaisienne en souffrance face à la pénurie de main-d'œuvre

Après deux ans de pandémie de Covid-19, la Malaisie manque cruellement de bras. Faute de travailleurs, le pays a perdu plus de trois milliards d’euros depuis le début de l’année. À 85%, cette main-d’œuvre est étrangère. La Malaisie est régulièrement accusée de maltraitance à leur égard. Certains producteurs sont régulièrement placés sur la liste noire des États-Unis, mais la Malaisie semble, à chaque fois qu’elle est mise à l’amende, effectuer des changements seulement cosmétiques estime Alex Ong.

« Quand l’Indonésie a cessé d’envoyer des travailleurs, on a pas mal entendu en Malaisie qu'on ira recruter ailleurs. Mais où ça ? Au Népal, on a vu beaucoup de cas de travailleurs en situation de travail forcé en Malaisie, que le gouvernement népalais cherche donc à restreindre. Au Cambodge, on ne veut plus envoyer d’employés de maison en Malaisie, car il y a eu déjà eu trop d’abus ! »

Face à cette actuelle pénurie de main-d’œuvre qui s’éternise, l’industrie de l’huile de palme malaisienne, elle, affirme ces derniers mois plancher sur la modernisation de la récolte dans les plantations pour avoir, à l’avenir, besoin d’un nombre plus restreints d’ouvriers.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne