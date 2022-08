La Nouvelle-Zélande rouvre ses frontières après deux années coupée du monde

Reportage

Deux ans après la fermeture de ses frontières pour se protéger de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a, ce lundi 1er août, de nouveau ouvert ses frontières aux touristes, aux étudiants étrangers, mais aussi aux croisières. Une aubaine pour les secteurs du tourisme et de l'éducation qui représentent un niveau important du PIB pour le pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

L'aéroport de Wellington avait des allures de fête pour accueillir les touristes, de nouveau de retour sur le sol néo-zélandais. Une annonce qui arrive trois mois plus tôt que prévu. Un vrai soulagement pour ce couple séparé entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande : « C'est incroyable ! Cela fait vraiment longtemps que l'on attend ce moment », s'exclame la femme. Son conjoint continue : « Cela fait deux ans de doute à se demander quand et si on allait se revoir. On ne savait même pas si ce moment aller même arriver ! On a commencé notre relation sans même savoir si on pouvait se revoir. »

Les professionnels du tourisme maritime applaudissent, eux aussi, cette annonce. Kevin O'Sullivan est le président de l'association des croisières de Nouvelle-Zélande. Pour lui, cette réouverture arrive juste à temps. « La dernière fois que l'on a vu un bateau de croisière en Nouvelle-Zélande, c'était en mars 2020. Mais le prochain arrive la semaine prochaine, le 12 août, donc c'est très excitant. Néanmoins, les pertes sont assez lourdes. Le secteur représente habituellement entre 300 et 400 millions de dollars par an. Donc c'est une perte de près de 800 millions pour l'économie néo-zélandaise. »

Inquiétude de la population face au Covid-19

Parmi les visiteurs, il y a des touristes, mais aussi des étudiants étrangers, pour la plupart asiatiques, qui pourront de nouveau venir sur les bancs des universités néo-zélandaises. Un revenu lucratif pour le pays qui représente plus de trois milliards d'euros par an.

Si la réouverture des frontières était très attendue, la population reste inquiète face aux contaminations durant l'hiver australe. Au mois de juillet, plus de 400 personnes sont décédées du Covid-19. Un record depuis le début de la pandémie.

►À lire aussi : Le niveau de la mer en Nouvelle-Zélande augmente plus vite que prévu, alerte une étude

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne