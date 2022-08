L'Indonésie et les États-Unis organisent un exercice militaire en mer de Chine méridionale

Des milliers de soldats indonésiens et américains ont entamé, lundi 1er août, un exercice militaire conjoint de deux semaines. Des manœuvres qui visent à promouvoir la « coopération régionale » selon Washington, sur fond de tensions avec la Chine. Les États-Unis tentent de contrecarrer les plans de Pékin dans la région, et la possible visite de Nancy Pelosi à Taïwan crispe un peu plus les rapports.

On compte déjà au moins 4 000 soldats américains et indonésiens sur place, sur l'île indonésienne de Sumatra et sur les îles Riau, province composée d'îlots dispersés près de Singapour et de la Malaisie. Ces manœuvres annuelles, baptisées « Super Garuda Shield », ont commencé lundi 1er août. Elles doivent se poursuivre jusqu'au 14 août. Les soldats déjà présents vont être rejoints par des forces australiennes, singapouriennes et japonaises. C'est d'ailleurs la première fois que le Japon y prend part.

Une cérémonie d'ouverture avec toutes les nations participantes aura lieu mercredi, a déclaré un responsable indonésien. Le Canada, la France, l'Inde, la Malaisie, la Corée du Sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et la Grande-Bretagne participeront en tant qu'observateurs.

L'exercice militaire se tient dans un contexte tendu dans cette région, les États-Unis et leurs alliés asiatiques se montrant de plus en plus préoccupés par la présence croissante de la Chine dans le Pacifique, notamment autour des îles Natuna. Washington a assuré que les manœuvres ne visaient aucun pays, même si elles sont cette année nettement plus importantes que les précédentes éditions. « Il s'agit vraiment d'un exercice visant à renforcer la confiance, la cohésion, la compréhension mutuelle, à accroître les capacités et d'autres questions connexes, (...) et non d'une menace pour une partie quelconque », a déclaré vendredi à la presse à Jakarta le général Stephen Smith, commandant des troupes américaines participantes.

La Chine avertit les États-Unis en cas de visite de Nancy Pelosi à Taïwan

Pékin ayant « réitéré sa vision d’une mer de Chine qu’elle contrôlait », l'Indonésie fait face à un « risque territorial » dont le pays « cherche à se prémunir » grâce à cette coopération militaire avec les États-Unis, décrypte Sophie Boisseau du Rocher, chercheuse au Centre Asie de l'Institut français des Relations Internationales (Ifri). « Ces manœuvres en fait ont commencé en 2009. Elles se sont amplifiées au cours des années, elles se sont complexifiées. Néanmoins, elles sont plutôt liées à une menace qui se confirme et à nouveau contre laquelle l’Indonésie se prémunit. Ce qui est sûr, c’est qu'en organisant ces manœuvres de façon beaucoup plus visibles, les États-Unis cherchent tout simplement à assurer les pays de la région qu’ils souhaiteraient que le droit international soit respecté », poursuit-elle.

La tournée en Asie de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, participe à cette atmosphère conflictuelle. La démocrate américaine était lundi à Singapour et est arrivée ce mardi 2 août en Malaisie. Sa visite à Taïwan, encore non-confirmée mais de plus en plus probable, fait monter les tensions entre la Chine et les États-Unis. Réagissant à une possible venue de Nancy Pelosi à Taïwan, Hua Chunying, une porte-parole de la diplomatie chinoise, a averti que « les États-Unis auront assurément la responsabilité (des conséquences) et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine ».

