Entretien

Mort d'Ayman al-Zawahiri, chef d'al-Qaïda: «Pour Joe Biden, c’est un succès»

Le président américain Joe Biden lors de l'annonce de la mort du chef d'al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri par une frappe de drone américain. © Jim Watson/Pool via REUTERS

Texte par : Catherine Potet 3 mn

Le chef d'al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, est mort. Il a été tué par une frappe de drone américain, sur Kaboul, en Afghanistan. Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Il était considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001 et il avait succédé à Oussama Ben Laden, lui-même abattu par les Américains, au Pakistan, en 2011. Entretien avec Jean-Luc Racine, chercheur émérite au CNRS et chercheur senior à l’Asia Centre.