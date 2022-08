Mort de Ayman Al-Zawahiri: les talibans dénoncent une violation de leur souveraineté

En Afghanistan, les États-Unis affirment avoir tué Ayman Al-Zawahiri, le chef du groupe terroriste al-Qaïda, lors d'une frappe en Afghanistan. Il était considéré comme le cerveau des attentats du 11-Septembre, qui ont fait près de 3 000 morts aux États-Unis. Ayman Al-Zawahiri se trouvait dans une résidence en plein cœur de Kaboul, là où la maison qu’il occupait a été visé par une attaque de drone.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

L’attaque a eu lieu au cœur de Kaboul, dans le quartier central de Shirpur. C’est là où vivent plusieurs responsables taliban. D’ailleurs, ça a toujours été un quartier résidentiel habité par des membres du gouvernement. Le quartier borde la zone diplomatique, et se trouve à quelques mètres du palais présidentiel. Et c’est donc là, au cœur de Kaboul, qu’Ayman al-Zawahiri se trouvait, dans une résidence. Il était à son balcon, semble-t-il, lorsque l’attaque de drone a eu lieu.

Cette énorme explosion a été largement entendue, dimanche matin aux alentours de 6h15 heure locale. Des débris ont même été retrouvés dans les jardins des habitants de ce quartier. Les talibans ont indiqué quelques heures plus tard que l’attaque n’avait fait aucune victime, que la maison était inhabitée et qu'il s’agissait d'une roquette. On découvre depuis ce matin que ce n’était pas le cas. Beaucoup d’habitants dans le quartier ont d’ailleurs du mal à croire que le chef d’al-Qaïda vivait dans ce quartier au cœur de Kaboul.

Les talibans condamnent l'intervention sur leur territoire

Les talibans s’étaient engagés à ne pas héberger de terroristes en signant les accords de Doha. Et les autorités afghanes n'expliquent pas la présence du chef d'al-Qaïda dans la capitale. D’ailleurs, les autorités ne confirment pas la mort ou la présence d’al-Zawahiri dans ce quartier de Kaboul. Le secteur est complètement quadrillé ; il est impossible d’accéder à la rue où se trouve la maison qui a été ciblée.

En revanche, les talibans condamnent l’attaque de drone menée par la CIA. Ils dénoncent une violation du droit international et de la souveraineté de l’Afghanistan. Selon eux, les États-Unis ont ainsi violé l’accord de Doha en intervenant sur leur sol. Les Américains accusent, quant à eux, les talibans d’avoir violé l’accord de Doha en hébergeant un terroriste recherché par les services de sécurité internationaux. C’est un dialogue de sourd à l’image de ce que furent les accords de Doha... Une série de conditions, mais sans engagements clairement pris des deux côtés.

►À lire aussi : Entretien - Mort d'Ayman al-Zawahiri, chef d'al-Qaïda: «Pour Joe Biden, c’est un succès»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne