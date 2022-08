Visite de Pelosi à Taïwan: «Le plus important va se jouer dans les jours qui viennent»

entretien

La Chine a déployé mercredi une série de sanctions commerciales contre Taïwan, ainsi que des exercices militaires près de l'île, en réaction à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi. Décryptage avec Marc Julienne, responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales (Ifri).

RFI: Près de 15 heures après l'arrivée de Nancy Pelosi à Taïwan et l'annonce des actions militaires chinoises. Mis à part le survol de la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise par des avions militaires chinois ou dernièrement l'annonce de la suspension de l'importation de certains fruits et poissons de Taïwan, il ne s'est finalement pas passé grand-chose. Peut-on tirer un enseignement de cette absence de réactions majeures ?

Marc Julienne: Il y a une absence de réactions majeures pour le moment. Il y a quand même eu des restrictions sur les importations de produits. Il y a eu les fruits et légumes, mais il y a eu aussi un certain nombre d’autres produits alimentaires. Il y a eu aussi des cyberattaques assez importantes, notamment sur des sites gouvernementaux taïwanais, et des gesticulations aériennes. Mais c’est finalement presque monnaie courante depuis deux ans dans le détroit de Taïwan.

Le plus important va se jouer dans les jours qui viennent car la Chine doit mener quatre jours d’exercices militaires. Et là, il faut s’attendre à des exercices qui sont sans précédent dans les dernières crises taïwanaises - en 1954-1955 et en 1996 -, où la Chine avait tiré des missiles balistiques dans la mer, au nord et au sud de Taïwan.

Là, les zones qui vont être concernées, d’après les autorités chinoises, ce sont des zones qui sont très proches des côtes chinoises, voire une zone à l’est de l’île de Taïwan. Et donc, on pourrait même envisager des missiles qui seraient tirés par-dessus l’île de Taïwan. Et cela serait sans précédent et déjà assez grave. Dans ce genre de gesticulations militaires, nous ne sommes jamais à l’abri d’un dérapage, d’un incident ou d’un accident.

Il y a quelques mois, le lancement de l’offensive russe en Ukraine semblait peu probable, dans le camp occidental du moins. Pourtant, le 24 février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine. Est-ce qu’un scénario similaire avec Taïwan vous semble réaliste ?

Tout à fait. On doit tirer des leçons de l’Ukraine. La plupart des analystes et des spécialistes de la Russie et de l’Ukraine, à l’époque, estimaient qu’une invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine était irrationnelle ou incohérente sur le plan militaire, puisque trop difficile, trop coûteuse et peut-être contreproductive. Mais le fait est qu’il a quand même lancé cette offensive.

Peut-être que c’était un mauvais choix de sa part, mais aujourd’hui, la guerre est en Europe. Je serai toutefois prudent parce qu’il y a une rationalité, une sorte de consensus parmi les experts qui disent que la Chine n’a pas l’entièreté des capacités militaires pour mener une action, qui est une opération d’envergure très importante pour envahir l’île de Taïwan.

Cette opération serait probablement encore plus compliquée que l’invasion de l’Ukraine qui est un territoire extrêmement plat. Là, dans le cadre de Taïwan, il faut traverser un détroit, ce qui n’est pas chose facile. Et il n’empêche que la rationalité de Xi Jinping n’est peut-être pas la même que la nôtre pour des raisons intérieures, mais aussi peut-être pour des raisons de provocation de l’île face aux États-Unis, Xi Jinping pourraient tenter une invasion militaire.

