Après plus de deux ans de fermeture due au Covid, l’île de Pâques rouvre ses portes

L’île de Pâques, ou Rapa Nui, située en plein milieu du Pacifique, rouvre ses portes aux voyageurs ce jeudi 4 août. Connue pour ses légendaires Moaï, ses statues sculptées dans la pierre par des peuples polynésiens il y a plusieurs centaines d’années, l’île est restée hermétique pendant près de 900 jours pour préserver son patrimoine et sa population. Mais son économie étant basée à plus de 80% sur le tourisme, les conséquences de cet enfermement ont été dévastatrices : neuf entreprises touristiques sur dix sont aujourd’hui en faillite ou endettées. Aussi le retour des voyageurs internationaux est-il vital pour l’île chilienne.

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Avant le Covid, l’île recevait 145 000 voyageurs chaque année, ce chiffre est passé à zéro avec la pandémie. « La conséquence, ça été la pauvreté », raconte le maire de l’île, Pedro Edmunds. « Il y a des personnes qui n’avaient pas de quoi manger. Alors nous avons dû créer un plan de développement local, et nous entre-aider, ce qui en avaient le plus ont partagé avec les autres. »

Avec la réouverture, le grand défi sera de garantir que les voyageurs n’entrent pas sur l’île en étant contaminés, poursuit le maire. Un test PCR négatif de moins de 24h et le passe sanitaire chilien seront exigés avant de monter dans l’avion.

Deux vols hebdomadaires

« Au Chili et dans le monde, les gens se sont relâchés avec les mesures sanitaires, mais sur l’île ils devront y être très attentifs », affirme Maeva Riroroco, qui dirige plusieurs établissements touristiques. Elle a dû se séparer d’environ cent employés et s’apprête aujourd’hui à reprendre l’activité petit à petit : « On organisait des tours avec 200, 300 personnes par jour. Aujourd’hui nous recevrons 200 personnes par mois. On revient en arrière quand le tourisme de masse n’existait pas et c’est bien aussi d’une certaine manière. »

Pour le moment seulement deux vols par semaines atterriront sur l’île contre un ou deux par jour avant la pandémie.

