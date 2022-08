Nouvelle-Zélande: un plan d'action contre le changement climatique et la montée du niveau de la mer

En Nouvelle-Zélande, le gouvernement a décidé de mettre en place un plan d'action contre le changement climatique. Ces dernières semaines, plusieurs rapports ont tiré la sonnette d'alarme sur montée du niveau de la mer. Un phénomène qui arrive bien plus tôt que prévu pour cet archipel du Pacifique.

Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

En Nouvelle-Zélande, un habitant sur sept vit dans une région potentiellement inondable. Sur la côte sud de Wellington, les habitants d'Owhiro Bay, qui vivent face à la mer, subissent fréquemment les inondations dues aux grandes marées.

C'est donc ici même que James Shaw, le ministre du Changement climatique en Nouvelle-Zélande, a annoncé à la presse les mesures phares de ce plan : « Il y a beaucoup de travail à faire pour le pays. Il ne s'agit pas seulement de réduire nos émissions de CO2. L'un des points importants de ce plan d'adaptation sera également de devenir, dans un futur proche, plus directif sur l'emplacement des constructions de maisons. »

Que faire donc des 70 000 maisons à travers le pays, exposées au risque de la montée des eaux ? Le gouvernement proposera des aides aux habitants pour déménager ou alors élever leurs maisons sur pilotis.

Un plan abstrait pour les habitants

Mais pour Eugène Doyle, habitant de cette zone à risque de Wellington, ce plan reste toujours abstrait. « Je ne pense pas que l'on doit aller en haut des collines, dit-il. On protège ce qui peut être protégé et on garde les communautés ensemble. C'est encore un plan sur le long terme. Mais montrez-nous les fonds et dites-nous comment nous allons nous y prendre, maintenant ! »

Pays insulaire, la Nouvelle-Zélande a largement bâti le long des côtes, des logements à risque qui représentent une valeur totale de 600 millions d'euros. Malgré ces efforts et ce plan d'action, la Nouvelle-Zélande verra inévitablement le niveau de la mer augmenter de 30 centimètres d'ici 2060.

