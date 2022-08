Manœuvres chinoises autour de Taïwan: le Japon sous pression

Reportage

Le chef du gouvernement japonais, ici en juillet 2022, a confirmé que le Japon et les États-Unis «coopèreront étroitement pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan».

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est à Tokyo, dernière étape de sa tournée en Asie qui a inclus une rare visite à Taïwan. La Chine a réagi en menant les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan, considérée comme une province chinoise rebelle par Pékin. Au terme de ses entretiens avec Nancy Pelosi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a confirmé que le Japon et les États-Unis « coopéreront étroitement pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan ».

La déclaration du Premier ministre Fumio Kishida à propos d'une coopération étroite entre le Japon et les États-Unis pour maintenir la stabilité dans le détroit de Taïwan est claire. Face à la Chine et à la Russie, le Japon s'engage totalement aux côtés de son allié et protecteur américain, rapporte notre correspondant à Tokyo,Frédéric Charles.

La dernière île japonaise, Yonaguni, tout au sud de l'archipel d'Ojinawa, est à une centaine de kilomètres de Taïwan. Des missiles balistiques chinois sont tombés pour la première fois dans la zone économique exclusive du Japon. De la part de la Chine, c'est une manière d'intimider Tokyo. Ces tirs de missiles chinois sont un « sérieux problème qui affecte notre sécurité nationale », a déclaré le chef du gouvernement japonais.

La montée en puissance de la Chine a poussé le Japon à réinterpréter sa Constitution pacifiste pour permettre à son armée de participer à des opérations de défense collective à l'extérieur. Dans l'éventualité d'une attaque chinoise de Taïwan, l'armée japonaise apportera un soutien logistique a la Septième flotte américaine du Pacifique.

Le Japon a déjà affirmé qu'une invasion de Taïwan constituerait une « menace existentielle » pour le pays. Car une telle invasion bloquerait le détroit de Taïwan par où passe l'essentiel du commerce indo-pacifique.

Les Japonais se sentent proches et inquiets pour l'avenir de Taïwan. Dans leur majorité, ils sont, c'est nouveau, favorables au doublement des dépenses militaires de 1 à 2% du PIB. La droite au pouvoir, elle, joue de cette inquiétude pour promouvoir une révision de la Constitution pacifiste.

La guerre en Ukraine et, qui sait, à Taïwan bientôt. Alors que demain, ce sera l'anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima... cela fait peur. Et on se demande quand donc l'homme, ce fou de guerre, comprendra que c'est la paix qu'il devrait chérir... Reportage : un regain de tensions que les Japonais vivent avec appréhension Bruno Duval

Image tirée d'une séquence vidéo de la chaîne chinoise CCTV : un projectile est lancé depuis un endroit non spécifié en Chine, jeudi 4 août 2022. La Chine affirme avoir effectué jeudi des « frappes de missiles de précision » dans le détroit de Taïwan dans le cadre d'exercices militaires qui ont fait monter les tensions dans la région à leur plus haut niveau depuis des décennies. AP

♦ Comment les Taïwanais vivent-ils cette épreuve ?

L'armée chinoise a beau avoir déployé ses navires dans le détroit de Taiwan et ses hélicoptères dans le ciel, rien n'y fait, les Taiwanais ne cèdent toujours pas à la panique, loin de là. « Cela fait des années voire des décennies qu'ils essaient de nous effrayer, raconte une jeune femme au micro de RFI. Nous y sommes habituées désormais, à chaque nouvelle menace on se dit juste que c'est reparti pour un tour, mais personne ici ne s'inquiète ou ne se prépare au pire. »

Pourtant, la Chine a lancé des opérations d'une ampleur inédite avec des missiles balistiques qui auraient survolé l'île, tout cela dans un contexte de tensions grandissantes dans la région. Un cocktail explosif qui pourrait mener à un changement de mentalité, selon l'historien taiwanais Li Xiao Feng : « Les mouvements des avions chinois sont de plus en plus incessants aux abords de Taiwan. Et cela provoque une plus grande méfiance de la part de certains Taïwanais, ainsi que du gouvernement qui prépare la population avec des exercices de sauvetage. »

Les exercices militaires chinois doivent durer jusqu'à dimanche autour de Taïwan.

Une carte des manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan. © Studio graphique FMM

